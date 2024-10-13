Cari fazla veren makine sektörü 4 bin yabancı alıcıyı İstanbul’da ağırlıyor

Bu yılın ilk sekiz ayında 75 milyon dolar ihracata imza atan ağaç işleme makineleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranını söz konusu dönemde yüzde 155’e yükselten ve 2017 yılından itibaren aralıksız cari fazla veren sektör, bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech’te buluştu. 300’ü aşkın firma ve firma temsilcisi, beş gün boyunca küresel vitrinde son teknoloji makinelerini sergileyecek. RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile düzenlenen fuar, alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor.

4 bini yabancı sektör profesyoneli olmak üzere yaklaşık 25 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuarı Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerden yoğun katılım var. Ziyaretçi ülkeler arasında ABD, Rusya, Almanya, Polonya, İtalya, Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ticari iş birliği için kritik öneme sahip ülkeler bulunuyor.

“AİMSAD’ın odağında yerli üretim ve ihracat var”

Fuar açılışında konuşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, ağaç işleme makineleri sektörünün üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalıştığına vurgu yaptı. Toktaş, “Ana ihracat pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere dünyada belirsizlik hakim. Bu dönemde özellikle ihracatımıza en az hasar gelecek şekilde pozisyon almanın gayreti içerisindeyiz. WoodTech bu noktada başrolü oynuyor. Ağaç işleme makineleri sektörü bugün, Avrasya’nın kendi alanında en büyük buluşmasında dünya devlerini evinde ağırlıyor. 2024 için ana hedefimiz, ihracatta geçen yıl yakaladığımız 160 milyon dolarlık rakamın altına düşmemek. Yeni dönemdeki ana hedefimiz halihazırda ihracat yaptığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazar arayışları için bae gücümüzle çalışmak olacak. Başta RX Tüyap yönetimi olmak üzere tüm paydaşlarımıza böylesi büyük bir organizasyonu sorunsuz hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Yerel ve global ölçekte sektörümüzün gücünü yansıtıyor”

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise şu ifadeleri kullandı: “WoodTech Fuarı, sadece bir ticaret platformu değil; aynı zamanda yeni fırsatların keşfedildiği, iş ortaklıklarının filizlendiği ve sektörün büyüme ivmesini daha da artırdığı bir buluşma noktası. Burada sergilenen her bir teknoloji ve çözüm, hem yerel hem de global ölçekte sektörümüzün gücünü yansıtıyor. Bizler, bu fuarın bir parçası olarak, Türkiye'nin ağaç işleme teknolojilerindeki öncülüğünü ve vizyonunu dünya sahnesine taşıyoruz. Katılımcılarımızın tutkusu, emeği ve yaratıcı düşünceleriyle geleceğin üretim standartlarını belirleyeceğimizden hiç şüphem yok. Hep birlikte daha parlak bir yarına imza atmak için buradayız, bu sinerjiye ortak olan herkese teşekkür ediyorum.”