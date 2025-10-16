Boreas Teknoloji, Data Center Eurasia 2025’te geleceğin veri merkezi çözümlerini tanıttı

Şirket, enerji verimliliği, ileri teknoloji ve operasyonel süreklilik odağında geliştirdiği ürünlerini sergileyerek, katılımcılara bütüncül çözümler sundu. Boreas Teknoloji standında, veri merkezlerinin kritik altyapı gereksinimlerine yönelik soğutma ve enerji izleme çözümleri tanıtıldı.

Boreas Teknoloji’nin geliştirdiği sistemler, veri merkezlerinde güvenilirlik ve yüksek performansı bir araya getirerek kapsamlı altyapı yönetimi sağlıyor. Boreas Teknoloji, soğutmanın ötesine geçerek enerji izleme, çevresel parametre takibi ve arıza önleme alanlarında entegre çözümler sunuyor; böylece her ölçekteki tesiste operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Modüler veri merkezi konfigüratöründe dijitalleşme ve yapay zekâ

Fuar kapsamında Boreas Teknoloji’nin Chief Technology Officer’ı Doğan Erdoğan, sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği “Yapay Zekâ Destekli Modüler ve Prefabrik Veri Merkezi Konfigüratörü: Kapasiteden Mimariye, Finanstan Teslime Bütünleşik Çözüm” başlıklı sunumuyla sahnede yer aldı. Erdoğan, sunumunda Boreas Teknoloji’nin modüler veri merkezi yatırımı ve bu alanda geliştirdiği yapay zekâ destekli konfigüratör platformunu tanıttı. Platformun, modüler veri merkezi projelerinde planlama, tasarım, maliyet optimizasyonu ve devreye alma süreçlerini bütünleşik şekilde yönettiğini vurguladı. Boreas Teknoloji’nin geliştirdiği bu çözümün, veri merkezi sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırarak hem tasarım hem de karar alma süreçlerinde şeffaflık, hız ve verimlilik sağladığını belirtti.

Erdoğan ayrıca, Açık Holding olarak ‘Dijital Altyapı Teknolojileri’ alanındaki şirketlerin daha entegre bir yapıya kavuşması amacıyla Boreas Teknoloji çatısı altında yeniden yapılandırıldığını aktardı.Bu yeniden yapılanmayla Boreas Teknoloji, soğutma çözümlerinin yanında yazılım ve elektronik donanım geliştirme konusunda da önemli bir güç kazanmış oldu. Modüler veri merkezi pazarında önemli bir konum edinmeyi hedefleyen Boreas Teknoloji, Açık Holding’in uçtan uca anahtar teslim veri merkezi projelerinden edindiği deneyimi entegre ederek hem modüler veri merkezleri geliştiriyor hem de bu süreçleri yöneten Yapay Zeka Tabanlı Modüler ve Prefabrik Veri Merkezi Konfigürasyon Platformu’nu hayata geçiriyor.

Yenilik Ve sürdürülebilirlik odağında büyüme

Boreas Teknoloji, Türkiye’de geliştirdiği yüksek verimli ürünlerle yalnızca yerel pazara değil, uluslararası ölçekte de farklı bölgelere hizmet veriyor. Şirket, son dönemde başta Avrupa olmak üzere bir çok pazarda gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle de büyümesini sürdürüyor. Bu yaklaşım, Boreas Teknoloji’nin mühendislik temelli üretim anlayışını küresel kalite standartlarıyla buluşturma vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor. Şirket, yerli üretim gücüyle geliştirdiği çözümleri dünya genelinde veri merkezi projelerinde konumlandırarak, teknoloji ihracatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Data Center Eurasia 2025 süresince Boreas Teknoloji standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yatırımcılar, sistem entegratörleri ve mühendislik firmalarının da yoğun ilgisini çekti.

Katılımcılar, şirketin soğutma, enerji yönetimi, çevresel izleme ve modüler veri merkezleri konularındaki çözümlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Boreas Teknoloji ekibi, etkinlik boyunca sektörel iş birliklerini güçlendirmeye ve yeni projeler için potansiyel ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.