EquipHotel, Tüyap’ın milli katılım organizasyonuyla otelcilik sektörünü Paris'te buluşturuyor

Konaklama endüstrisinin nabzını 56 yıldır tutan ve sektör profesyonellerini bir araya getiren EquipHotel Paris, 3-7 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İki yılda bir düzenlenen fuar, 2022 yılında 90 bin metrekare sergi alanında 41 ülkeden bin 200'ü aşkın katılımcı firma ve 95 bin 357 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sene "Time to dare!" (Cesaret Gösterme Zamanı) temasıyla yola çıkan EquipHotel Paris, konaklama sektöründe yeni ve cesur yaklaşımlara öncülük ediyor.

İnovasyon, yaratıcılık ve farklı sektörlerle iş birliği, bu yılın ana temaları arasında yer alıyor. Milli katılım organizasyonu Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından gerçekleştirilen EquipHotel Paris için Ticaret Bakanlığı da sektör ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak metrekare başına 11 bin 670 TL ila 12 bin 504 TL arasında değişen tutarlarda milli katılım teşviği sağlıyor.

Sektörün geleceğini şekillendiriyor

EquipHotel Paris, konaklama endüstrisinde faaliyet gösteren tüm profesyoneller için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Fuar, sektörün son trendlerini keşfetmek, yeni iş birlikleri kurmak ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmak için ideal bir platform sunuyor.

Otel profesyonelleri, turizm tesis yöneticileri, şefler, restoran profesyonelleri, tasarımcılar, yatırımcılar ve daha birçok sektör temsilcisi, EquipHotel Paris’te bir araya geliyor. Sektöründe öncü Fransız ve uluslararası şirketlerin yanı sıra dinamik ve yenilikçi firmalar da fuarda yer alıyor.

Teknoloji & Hizmetler, Tasarım, Sağlıklı Yaşam ve Gıda Hizmetleri olmak üzere dört ana alanda düzenlenecek fuarda, katılımcılar ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulabilecekler. Ayrıca katılımcılar, fuar kapsamında düzenlenecek konferanslar, atölye çalışmaları, yarışmalar ve deneyimsel alanlar sayesinde sektördeki yenilikler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Türkiye'nin yükselen yıldızı

Türkiye'de otelcilik sektörü son yıllarda önemli bir büyüme gösteriyor. Oxford Economics’in raporlarına göre, Türkiye turizm sektöründe ise pandemi sonrası en hızlı toparlanan ülkelerin başında geliyor.

Özellikle Paris gibi dünya çapında tanınan bir şehirde düzenlenen EquipHotel Paris gibi fuarlar, sektörde yer alan Türk firmalarının uluslararası pazarda daha görünür olmalarını sağlıyor.

Bu yılki fuarda Türkiye'den Fanset, Hermes Porselen, Kar Porselen (Bonna), Kleo Minibar, Kütahya Porselen, Umbrella House, May Dizayn Tasarım, Abelya Tekstil, Azur Tekstil, Gönül Tekstil, La Notte Yatak, Otel Ürünleri Tekstil, Porland Porselen, Bahamas Tekstil ve Rinart Porselen gibi önde gelen firmalar yer alacak. Bu sayede Türk otelcilik sektörünün dünya pazarındaki gücü bir kez daha gözler önüne serilecek.

Fransa’da katılımcılara görünürlük fırsatı

Fransa, güçlü franchise ağlarıyla desteklenen dünyanın en güçlü ve tanınmış otel endüstrilerinden birine sahip. 2023 yılında 16 bin 850 tesiste 627 bin 621 oda ile hizmet veren Fransız otel endüstrisinde, 2026 yılına kadar 16 binden fazla oda açılması bekleniyor.

Dünya mutfağının başkenti olan Paris, 118 Michelin yıldızlı şefiyle ve 4-5 yıldızlı otellerin yoğunluğuyla fuara ayrı bir çekicilik katıyor. Fransa başta olmak üzere Avrupa’dan gelecek on binlerce ziyaretçi ile buluşacak olan Türk firmalar, EquipHotel’de ciddi bir görünürlük yakalayacak.