Firmalar, Avrasya’nın en büyük mobilya yan sanayi fuarı İntermob çatısı altında bir araya geliyor

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen İntermob Fuarı, Büyükçekmece, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 120 bin metrekarelik fuar alanında 45 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Orman ürünleri, yonga levha, kapı, kapak, panel, profil, kaplama, kenar bandı, mobilya aksesuarları ve sistemleri, mobilya kimyasalları, boyalar, yapıştırıcılar, üretim malzemeleri ve ekipmanları, döşemelik malzeme ekipmanları, kumaş ve sünger kesme makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesinin sergileneceği Avrasya’nın en kapsamlı ve en büyük sektör fuarı İntermob; Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar ve daha birçok coğrafyadan katılımcılara yeni pazarlara ulaşma ve iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Ziyaretçiler ise sektörün son trendlerini keşfedecek ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri İntermob’da bulacaklar. 12-15 Eylül tarihleri arasında 12 salonda toplam 120 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda 550’nin üzerinde katılımcı firma ve firma temsilcisi yer alırken, 9 bini uluslararası olmak üzere toplamda 45 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye mobilya yan sanayi küresel pazarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor

İntermob Fuarı katılımcı ve ziyaretçilerine eşsiz bir iş platformu sunuyor. Türkiye'nin yükselen yıldızı mobilya yan sanayi dünyaya tanıtılırken, Türk firmalar uluslararası iş birlikleriyle sinerji yaratacak, yeni pazarlara açılarak dünya devleriyle yarışacak ve özgün tasarımlarıyla dünya markalarına ilham olacaklar. Uluslararası iş birlikleriyle rekabet gücünü yükselten sektör, dünya genelindeki mobilya yan sanayi taleplerini karşılama konusunda da önemli bir oyuncu haline gelmeye ve küresel pazarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

İlham veren tasarımlar ve yenilikçi çözümler

Avrasya coğrafyasındaki firmaların dünya pazarına açılmasında köprü görevi üstlenen Türk mobilya yan sanayisinin gözde etkinliği İntermob’da ziyaretçiler, sektörün en son trendlerini keşfetme fırsatı yakalıyorlar. RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Bu yıl İntermob Fuarı’nın 26. edisyonunu düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Sektördeki dinamikleri ve yenilikleri belirleyen bir fuar olarak, bu yıl da katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize benzersiz bir fuar deneyim sunmayı hedefliyoruz. Şu anki durumumuzda geçen yılki verileri aştığımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yıl daha fazla katılımcı ve ziyaretçimizi fuarımızda ağırlayacağız” dedi.

Fuar özelinde bu yıl, uluslararası tanıtım kampanyalarını genişlettiklerini ve global iş birlikleri kurarak, fuarın bilinirliğini artırdıklarına vurgu yapan Öner, “Fuarımıza olan ilginin oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Geçen yıla kıyasla yabancı ziyaretçi sayısında belirgin bir artış öngörüyoruz. Elimizdeki veriler de bunu gösteriyor. Avrupa’ya yoğunlaştığımız tanıtım programımız ile birlikte bilhassa Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya gibi önemli mobilya üretim merkezlerinde ve bu ülkelerde gerçekleşen mobilya fuarlarında İntermob, sektör profesyonellerine tanıtıldı. Bu çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağımıza inancımız tam. Asya ve Amerika kıtalarından da bir ilgi söz konusu. Özellikle ABD, Almanya, İtalya, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerdeki ziyaretçi sayılarımızı da artırmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.