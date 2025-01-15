İTÜ ARI Teknokent girişimleri, CES 2025’e çıkarma yaptı

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent, teknoloji girişimciliği alanında ulaştığı yerel ve global başarılarla ülkemizin adını global arenada duyurmaya ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen CES 2025 Fuarı’nda devam etti. Bu yıl 7-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2025’te yapay zekâ, dijital sağlık, otomotiv ve mobilite ile nesnelerin interneti (IoT) gibi birçok başlık ele alınırken 34 İTÜ ARI Teknokent girişimi birçok farklı kategoride geliştirdiği inovatif ürünlerini tüm dünyayla buluşturdu. Girişimlerden bazıları Türkiye pavilyonunda ürün ve teknolojilerini katılımcılarla buluştururken globalleşen ileri aşama girişimler ise teknolojilerini kendi stantlarında tanıttı.

İTÜ ARI Teknokent, başarısını girişimleri ile katlıyor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025’e İTÜ ARI Teknokent’in farklı programlarıyla desteklenmiş 34 girişim ile birlikte katılım sağlandığını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ ARI Teknokent olarak, global etkinlikler düzenlemenin yanı sıra girişimlerimizi uluslararası etkinliklerde de desteklemeye devam ediyoruz. CES gibi uluslararası etkileşime ve network geliştirmeye olanak tanıyan etkinlikleri; ülkemizde yetişen ve dünya ölçeğinde değere sahip olan teknoloji girişimlerimizi globalde tanıtmak için önemli sahnelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl CES fuarında yer alan 28 girişimimiz, İTÜ Çekirdek tarafından desteklenmiştir. Bu girişimlerden 8'i, BİGG İTÜ Çekirdek programı kapsamında şirketleşme sürecine başlamış ve hızlandırma programlarımız sayesinde ölçeklenmiştir. Ayrıca, 5 girişim Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'na katılarak uluslararası pazarlarda büyüme fırsatı elde etmiştir. Bunun yanı sıra, 8 girişim İTÜ ARI Teknokent portföyünde yer almakta olup global çapta büyümeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde, düzenleyeceğimiz global etkinlikler, programlar, keşif kampları ile girişimcilerimizin uluslararası başarı hikayelerini artırmaya, teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendirmeye ve Türkiye’nin global rekabet gücünü ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu başarı hikayesinde emeği geçen tüm girişimcilerimizi kutlar, CES 2025 sürecinde desteklerini girişimcilerimizden esirgemeyen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, girişimlerimizi stantlarında ziyaret ederek teknolojileri hakkında detaylı bilgi alan bir önceki dönem T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü’ye, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’ya, İstanbul Kalkınma Ajansı, diğer kalkınma ajansları, İstanbul Ticaret Odası, Otomotiv İhracatçıları Birliği ve tüm ekosistem paydaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yerelin başarısı globale taşınıyor

“Bu yıl yereldeki başarımızı globale taşıyarak globalde de bir çekim noktası haline gelmek, İstanbul’u bir hub’a dönüştürmek için çalışmalarımızı hızlandırdık” diyen Dikbaş, bu kapsamda yapılan çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı: “Attığımız en önemli adımlardan biri olarak; 18 dönem boyunca yerli teknoloji şirketlerinin globalleşmesi için düzenlediğimiz Innogate Uluslararası Hızlandırma Programımızı Global Hub ‘Innogate | Always On’ şekilde kurgulayarak girişimlerin ‘Türkiye’den İhracat’ hedefiyle 5 farklı (Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri) pazarda 7/24 desteklenmesini sağladık. Big Bang’in ilk global sahnesini gerçekleştirdik. Global iş birliklerine, Avrupa Birliği projelerine, Startup exchange programlarına ve girişimlerimizle birlikte global etkinliklerde görünürlüğe ağırlık vermeye başladık.”

Global Demo Day için bu yılki rota ABD ve Asya ülkeleri

İTÜ ARI Teknokent’in girişimcileri global arenada desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Dikbaş, “Bu yıl global demo daylerimizi ABD ve Asya ülkelerini de dahil etmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Yanı sıra ekosistemdeki teknoloji girişimlerini desteklemek üzere kendi girişim sermayesi yatırım fonumuz ARI FON’u önümüzdeki aylarda kuruyoruz. Geçen ay Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde yine rekor bir tutar tutar duyurduk. Girişimlerimizin aldığı nakit ödül ve yatırım tutarı 2,85 milyar TL’yi aştı. 2025’te bu rakamın da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta bizlerle yol arkadaşlığı eden tüm girişimlerimize teşekkür ediyor, girişimci adaylarının başvurularını bekliyoruz. Biz her daim destek vermeye hazırız” dedi.

Bu yıl CES’te yer alan İTÜ ARI Teknokent girişim ve firmaları ise şöyle:

Genoride: Elektrikli bisikletler için yenilikçi bir pedal destek teknolojisi geliştirerek başlayan Genoride, teknolojisini entegre ettiği mikromobilite araçları ile üretim girişimine evrilmiş yenilikçi bir teknoloji ve üretim firmasıdır.

Digiforming: Görüntü işleme ile sürekli izleme yapan, makine öğrenimi ile süreç aksaklıklarını erken tahmin eden, ideal pres parametrelerini hesaplayan ve kalite hatalarını önlemek için presi otonom şekilde kontrol eden üretim teknolojisidir.

ConnectedWise: Akıllı trafik işaretleri ve düşük maliyetli araç içi cihazlarıyla araçların bağlı altyapı dışındaki seyahatlerinde iletişimi sürdüren görüntü tabanlı teknolojiler sunar.

TheClico: Markalar hakkında farklı platformlar üzerinden gelen müşteri geri bildirimlerini Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi modelleriyle analizleyerek anlık olarak dashboard arayüzüne toplayan bir online itibar yönetimi yazılımıdır.

FromYourEyes: İnsan ve yapay zekâ iş birliğiyle görme engellilere hem hızlı hem de nitelikli görsel açıklamalar sunan bir mobil uygulamadır.

Rumitech: Güneşten ve rüzgârdan elde ettiği enerjiyi, sürdürülebilir yaşam kaynağına dönüştüren, kendi kendine yetebilen akıllı direk çözümleri üreten girişimdir.

Swarmnect: Otomotiv, lojistik, sigorta ve haritacılık gibi birçok sektörün süreç optimizasyonu ve servis kalitesi artırımı için ihtiyaç duyduğu yol verisini, istenilen bölgelere özel olarak toplar ve geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile işleyerek değer üretir.

Algae Biodiesel: Küresel ısınmayı azaltmak için atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt ve kimyasal üretimi yapmaktadır.

CopeTract: Sözleşme ve belge süreçlerinizin tamamını dijitalleştirerek online bir şekilde süreci takip etmenizi sağlar.

Egaranti: Tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol etmeleri için, firmalara bulut tabanlı çözümler sunan bir web uygulamasıdır.

Hergele: Yerli elektrikli scooter üreticisi ve e-mobilite araç paylaşım teknolojik altyapı sağlayıcısıdır.

Laska: Kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli ham maddeler ve elektrik enerjisi elde eder.

Nevasoft: Yapay zekâ destekli kan analiz yazılımı, lösemi vb. kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemidir.

Remora: Tekne ve gemilerin karaya çıkartılmadan su altında temizlik, bakım ve raporlama operasyonlarını yapabilen insansız su altı robotlarının üretimini yapmaktadır.

Sutech: Elektrikli, çevreci, otonom sürüş destekli ve paylaşımlı su üstü mobilite araçlarıdır.

XZElectronics: Otomatik eşleşme yapısına sahip, uzun menzilli ağ örgü yapısında, veri aktarımı ve kontrol mekanizması olan, akıllı araç ve şehir sistemidir.

PIXSelect: Müşterilerin video ihtiyaçlarını belirliyor ve mevcut CCTV sistemleri aracılığıyla akıllı yönetim platformunu tanıtıyor.

Co-one: İşletmelerin AI ekipleri için yüksek performanslı AI çözümleri sağlamak amacıyla, AI ve insan gücünü kullanarak veri odaklı çözümler sunmaktadır.

Nanomik: Gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştirmektedir.

Branchsight: Bayilerin eksiksiz, hızlı ve genel müdürlük tarafından kontrollü bir şekilde reklam vermesini sağlayan bir dijital pazarlama platformudur.

BimCrone: Dijital ikiz temelli, inşaat proje yönetim platformudur.

Pardon: Yeme içme alışkanlıklarına göre kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilmiş dijital menü ile dışarıda yeme-içme deneyimini eşsiz bir hale dönüştürür.

Woxis: Taşınabilir dijital kablolu fitness ekipmanı ve dijital koçluk uygulamasıdır.

Interrupt Engineering: Parkinson hastalarında görülen donma fenomenine çözüm sunan giyilebilir bir sağlık teknolojisi sunar.

Beebird: Kullanıcılara akıllı ev ürünleri, sağlık takip cihazları ve enerji verimliliği gibi alanlarda yenilikçi ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan bir ekosistemdir.

Rownd Presicion: Endüstride profesyoneller tarafından kullanılabilen üretim tezgâhlarını herkesin ulaşabileceği ve kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarlayıp, geliştiren bir girişimdir.

Vivoo: Kullanıcılara ev konforunda test yapma imkânı sunarak; su tüketimi, pH, keton, idrar yolları enfeksiyonu gibi testlerin sonuçlarına ve vücut bilgilerine bağlı olarak beslenme ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor.

Bottobo: Otonom mobil robotlar alanını dönüştürmeyi ve demokratikleştirmeyi amaçlayan, lojistik operasyonlarda altyapı değişikliği veya ön yatırım gerektirmeden verimliliği 4 kat artıran yenilikçi AMR çözümleri sunan bir robotik şirketidir.

Eatron: Araç ve batarya üreticileri için yapay zekâ destekli, buluttan cihaza bağlantılı yazılım platformları geliştirerek daha akıllı, güvenli, dayanıklı ve çevre dostu bataryalar sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketidir.

PulpoAR: Güzellik sektörü için artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zekâ (AI) çözümlerinde uzmanlaşmış öncü bir beauty tech şirketidir.

Costifier: Mevcut üretim verilerinden makine öğrenmesi yöntemleri ile üretilecek veya ürettirilecek ürünler için yüksek doğrulukta ve hızlı maliyet tahminlemesi yapan ve %15'e kadar verim artışı sağlayan bulut tabanlı (SaaS) bir yazılımdır.

WeWalk: Görme engellilerin bağımsız hareketini kolaylaştıran teknolojiler geliştirerek, herkesin sosyal hayata eşit ve tam bağımsız katılımını sağlar.

Neptune: Yapay zekâ destekli, çocukların çeşitli enstrümanları eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayan, oyunlaştırılmış müzik eğitim uygulamasıdır.

Artiwise: Yapay zekâ müşterinin sesi platformu ile tüm müşteri iletişim kanallarından gelen geri bildirimleri aksiyon alınabilir içgörülere dönüştürerek, kurumlara müşteri yönetiminde stratejik kararlar aldırıp sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlar.