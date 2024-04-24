Kitap fuarı, 4 yıl aradan sonra Eskişehir’e geri dönüyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleri ile düzenlenen Eskişehir 3. Kitap Fuarı, 27 Nisan – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Eskişehir’de bir araya getirecek olan fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak. Fuarın konukları arasında yer alan Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Barış Terkoğlu, Birsen Ekim Özen, Caner Sarıoğlu, Celal Karaca, Dilek Cesur, Emre Kongar, Enver Aysever, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Figen Alkaç, Haydar Ergülen, Hüseyin Hakkı Kahveci, Mecit Ömür Öztürk, Mustafa Balbay, Nihat Genç, Saygı Öztürk, Suat Turgut, Şükran Soner, Tarık Tufan, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki, Zülal Kalkandelen ve Ziya Selçuk gibi önemli yazar ve şairlerin yanı sıra özellikle genç okurların takip ettiği Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Emre Gül, Loresima, Maral Atmaca ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

İllüstratörler duvarı, yayıncılık sektörüne yeni yetenekler kazandıracak

Eskişehir 3. Kitap Fuarı kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği “İllüstratörler Duvarı” gerçekleşecek. Bu duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkânı bulurken, yeni iş imkânları için de fırsat yakalayabilecekler. Yayıncılık endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcileri sunulan portfolyoları inceleyerek yeni yetenekleri keşfedebilecek. Fuar etkinlik programında, edebiyatı konu alan belgesellerle ilgili çeşitli etkinlikler ve gösterimler de yer almakta. Nazlı Berivan Ak tarafından hazırlanan ‘Tarsus’ta Bir Bağımsız Kitabevi: Kitapçı’, BSB Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği desteğiyle, Sevinç Yeşiltaş’ın hazırladığı ‘Güzergâh Edebiyat - Enis Batur’ ve ‘Güzergâh Edebiyat - Latife Tekin’, Aydın Orak’ın hazırladığı ‘Yaşar Kemal Efsanesi’ ve Ulaş Tosun’un hazırladığı ‘Merhaba Canım’ belgesel gösterimleri ile edebiyatın gücü ve etkisi kitapseverlerin ilgisine sunulacak.

Fuar, film gösterimi ve sergilerler bir kültür şöleni sunacak

Eskişehir Kitap Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 'Karikatür-Edebiyat İlişkisi Sergisi', dokuz gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ziyaretçiler, 27 Nisan Cumartesi saat 11.30’da Guardian Yayınları tarafından düzenlenen ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ film gösterimi ile de keyifli vakit geçirecek.