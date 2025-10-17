LeadWorld: Berlin’den sonra sıradaki durak İstanbul

İş dünyasının liderlerini, vizyoner yöneticileri ve yeni nesil profesyonelleri bir araya getirecek LeadWorld, globalleşme, inovasyon, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yönetim gibi stratejik başlıkların masaya yatırılacağı kapsamlı bir platform olacak.

Yalnızca bir forum değil; iş dünyası liderlerinin fikir alışverişinde bulunduğu, yeni iş birliklerinin doğduğu ve küresel ölçekte ses getiren bağlantıların kurulduğu bir ekosistem olma yolunda ilerliyor.

LeadWorld gayrimenkul yatırım zirvesi ve fuarı

LeadWorld İstanbul buluşmasının ikinci günü yani 14 Aralık’ta, Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat ve gayrimenkul sektörüne ayrıldı. LeadWorld İstanbul kapsamında gerçekleşecek olan Gayrimenkul Yatırım Zirvesi ve Fuarı, gayrimenkul sektörünün liderlerini, yatırımcıları ve öncü firmalarını aynı çatı altında buluşturacak.

Zirvede; global yatırım trendleri, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir projeler ve geleceğin gayrimenkul vizyonu ele alınırken; fuar alanında seçkin firmalar en yeni projelerini ve çözümlerini tanıtacak.

“Etkileşim temelli bir ekosistem kuruyoruz”

Berlin’de gerçekleştirdikleri ilk forumun, katılımcıların ortaya koyduğu fikirler ve oluşturulan bağlantılarla büyük bir başarıya imza attığını belirten Strong Medya Gurubu ve LeadWorld Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek; “Berlin’de başlattığımız köprüyü İstanbul’da daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 13-14 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda çok daha kapsamlı bir buluşmaya hazırlanıyoruz. LeadWorld, sadece bir forumdan ibaret değil; iş dünyası liderlerinin fikir alışverişinde bulunduğu, yeni iş birliklerinin doğduğu ve ulusal ölçekte ses getiren stratejik bağlantıların kurulduğu, etkileşim temelli bir ekosistem. LeadWorld’de yer almak, yalnızca bir etkinliğe katılmak değil; seçilmiş bir topluluğun parçası olmak, ulusal iş dünyasında görünürlük kazanmak ve geleceği birlikte inşa edenler arasında yer almak anlamına geliyor.” Dedi

“Gayrimenkulün nabzı LeadWorld’de atacak”

LeadWorld İstabul’un bu yıl gayrimenkul sektörüne özel bir zirveye de ev sahipliği yapacağını belirten Ziya Çiçek Leadworld Gayrimenkul Yatırım Zirvesi hakkında şu şekilde konuştu;

“Gayrimenkul sektörü Türkiye’nin en stratejik alanlarından biri. Zirvemizde global yatırım trendlerini, kentsel dönüşüm vizyonunu ve sürdürülebilir projeleri ele alacağız. Gayrimenkul Yatırım Zirvesi, gayrimenkul sektörünün liderlerini, yatırımcılarını ve öncü markalarını aynı çatı altında buluşturan, ilham veren paneller ve güçlü iş birlikleriyle sektörün geleceğine yön verecek. Sadece bununla da kalmayacağız. Aynı zamanda Leadworld İstabul boyunca, gayrimenkul şirketlerinin, projelerini, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla, doğrudan konut alıcılarıyla paylaşma imkânı bulacağı bir gayrimenkul fuarı da gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkul geliştiren markalara özel olarak hazırladığımız led ekran stantlarda şirketler projelerini LeadWorld ziyaretçilerine tanıtma imkanı bulacak.Katılımcı markalar bir yandan stand hazırlama,kurma sökme nakliye gibi süreçlerle uğraşmadan gereksiz maaliyetlere katlanmadan, onlar için özel hazırladığımız 9 m2 lik,içerisinde led ekranlarında yer aldığı stantlarda projelerini etkili bir şekilde tanıtabilecekler. Şeklinde konuştu.