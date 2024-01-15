Mobilya sektörü 3 bin firma ile 200 bin profesyoneli ağırlayacak

Küresel mobilya sektörü 23-28 Ocak’ta gerçekleştirilecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF2024) bir araya gelmeye hazırlanıyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu ile Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinliği, 200 ülkeden 200 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi, bini aşkın şirketin 3 bin markayla temsil edilmesi öngörülüyor. Mobilya sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olarak “İstanbul'u Ziyaret Edin, İstanbul'u Yaşayın” sloganıyla yapılacak fuarda farklı ürün gruplarından 2024’ün güncel tasarımları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

“45 bini aşkın üreticimizle üretmeye devam ediyoruz”

IIFF’nin destekçisi ve Türk mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSFED’in Başkanı Ahmet Güleç konuya dair, “Her yıl büyüyen bu sektörde, her zaman mümkün olan en iyi ürünleri sunmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Böylece dünyanın önde gelen mobilya üreticilerinden biri olarak konumlanıyoruz. 45 bini aşkın üreticimizle tüm ürün gruplarında üretmeye devam ediyoruz. Güçlü, kaliteli tasarımlara imza atarken, IIFF ile hem paydaşlarımızla buluşuyor hem de yetkinliklerimizi sergiliyoruz. 2024 mobilya trendlerine yer vereceğimiz fuarımıza tüm sektörü bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından birini düzenliyoruz”

İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nı dünya sahnesinde önemli bir yere taşıdıklarını ifade eden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Sektörümüzde birden fazla alanı eş zamanlı kullanarak fuar düzenlemek dünya genelinde fazla örneği olmayan bir iş. Ancak biz Tüyap Fuarcılık Grubu olarak Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve MOSFED’in desteğiyle iki yıldır Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak başarıyla düzenlediğimiz İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nın üçüncü edisyonunun da tüm ön hazırlıklarını tamamladık. Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından birini düzenliyoruz, bu açıdan hem ülke hem de sektör ihracat sayılarına yapacağımız katkı çok önemli. IIFF2024 kapsamında da yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde onlarca ülkeden 200 bin iş insanını 3000 marka ile buluşturacağız. İstanbul’un en büyük sektörel etkinliğine tüm ilgilileri bekliyoruz” dedi.

Yeni iş birlikleri için dinamik bir ortam yaratılacak

Research and Markets’in verilerine göre 2023’ü 739,44 milyar dolarla kapatan küresel mobilya sektörünün 2027’de 935,9 milyar dolara ulaşması öngörülürken, yıllık 12 milyar dolarlık üretim hacmine sahip Türkiye, globaldeki paydaşlarını ağırlayacak. IIFF’de modern modüler mobilyalar, lüks mobilyalar, yatak ve bazalar, bebe çocuk, genç odası mobilyaları ile bahçe mobilyaları, ofis-okul mobilyaları ve aksesuarlar sergilenecek. 6 gün sürecek IIFF2024’te İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin sergi salonları, ürün gruplarına göre tasarlanacak. Bu sayede, ziyaretçiler geniş ürün yelpazesini daha yakından inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca, yeni iş birliklerini kolaylaştıracak dinamik bir ortam yaratılacak.