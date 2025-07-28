Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Öztop: Fuarlar potansiyeli ortaya çıkarır

Küresel fuarcılık endüstrisinin en önemli buluşma günü olarak kabul edilen ve tüm dünyadan sektör çalışanlarının her yıl büyük bir katılımıyla kutlanan "Dünya Fuarcılık Günü" (Global Exhibitions Day - GED), bu yıl 10'uncu kez gerçekleştiriliyor.

"Fuarlar potansiyeli ortaya çıkarır" temasıyla kutlanan özel gün kapsamında, Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla sunduğu fırsatları detaylı biçimde değerlendirdi.

Fuarlar ekonominin can damarı olmaya devam ediyor

Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün önemini şu sözlerle ifade etti:

“Fuarlar, insanların ve sektörlerin içindeki gerçek potansiyeli ortaya çıkaran çok özel buluşma noktalarıdır. Bir fuarda farklı fikirlerin buluşmasına, yeniliklerin yeşermesine ve iş birliklerinin güçlenmesine şahit olursunuz. Biz Tüyap olarak her organizasyonumuzda katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize ticari başarılarının ötesinde ilham verecek, onları bir adım ileri taşıyacak ortamlar yaratmayı hedefliyoruz. Fuarlar sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor, gençlerin önünü açıyor ve sektörlerin birlikte büyümesine olanak sağlıyoruz. Dünya Fuarcılık Günü’nde bir kez daha vurgulamak isterim ki, fuarlar ekonomik canlılığı sağlamanın yanında, toplumları bir araya getiren ve kültürel zenginleşmeyi destekleyen önemli buluşma noktalarıdır. Fuarcılık sektörü tüm dünyada milyonlarca insana istihdam ve ağ kurma imkanı sağlarken, ekonominin lokomotifi olarak da tüm gücüyle ilerliyor. Günümüz kutlu olsun, nice fuarlara!”

UFI’nin 100. yılında Tüyap gururu

Öztop, açıklamasında ayrıca Tüyap'ın uzun yıllardır etkin biçimde üyesi olduğu ve küresel fuarcılık endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Küresel Fuarcılık Örgütü’nün (UFI) bu yıl kutlanan 100’üncü yılına da özel olarak değin. Tüyap olarak gurur duydukları dünya fuarcılık sektörünün en köklü kurumlarından biri olan UFI’nin 100’üncü yılını kutladıklarına işaret eden Öztop, “UFI, dünyadaki tüm fuarcılık sektörü çalışanlarının sesi olmasının yanı sıra, sektörümüzün kalite standartlarını da belirliyor. Biz de Tüyap olarak, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan ve küresel fuarcılık sektörünün gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. UFI’nin 100. yılı, sektörümüzün dünya çapındaki gücünün ve etkinliğinin simgesi” dedi.

Dünya Fuarcılık Günü etkinlikleri, fuarcılık sektörünün önemini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu amaçla küresel ve bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi, sektörün kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması ve sektördeki fırsatların uluslararası platformlarda tanıtılması planlanıyor. Etkinlik süresince yapılacak aktiviteler, fuarcılık sektörünün ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve kültürel alışveriş üzerindeki pozitif etkilerini bir kez daha gündeme getirerek toplumların ortak refahına sunduğu katkıları öne çıkarıyor.