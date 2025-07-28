Türkiye'nin dev bilişim şirketi iflasa sürükleniyor!

2023 yılı Bilişim 500 sıralamasında genel sıralamada 65. büyük şirket olarak yer alan BT Teknoloji ve şirketin hakim ortağı Görkem Gedikoğlu tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay geçici mühlet vererek şirkete konkordato komiseri atadı.

Mahkeme'nin kararına göre konkordato duruşması verilen üç aylık geçici mühletin ardından 14 Ekim 2025'te yapılacak.

ilan.gov.tr'de yer alan konkordato geçici mühlet kararında, "Davacılar, GÖRKEM GEDİKOĞLU, BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicilinde 31743-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı davacı BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve GÖRKEM GEDİKOĞLU

(T.C:46162376690)tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 16/07/2025 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, İşletme Uzmanı Cenk ULUSAL ve İcra İflas Hukukçusu Esin CİVELEK atanmıştır. Duruşmanın 14/10/2025 günü saat 14:40'ta yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur" ifadeleri yer aldı.