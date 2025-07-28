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Elon Musk doğruladı: Samsung, Tesla'ya çip üretecek

Samsung Electronics, 16,5 milyar dolarlık devasa bir yarı iletken tedarik sözleşmesi imzaladı. Müşterinin kimliğini açıklamayan Güney Koreli teknoloji devi, anlaşmanın 26 Temmuz 2024'te başladığını ve 31 Aralık 2033'e kadar süreceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Elon Musk doğruladı: Samsung, Tesla'ya çip üretecek
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Samsung, ticari sırları korumak için karşı tarafın gizlilik talebini gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı açıklamayı reddederken, spekülasyonlar Qualcomm veya Tesla gibi büyük teknoloji oyuncularına işaret ediyor.

Yerel medya Qualcomm'un Samsung'un yaklaşmakta olan 2 nanometre sürecine ilgi duyduğunu ima etti, ancak analistler Tesla'nın muhtemelen yapay zeka veya otonom sürüş çipleri için daha olası bir müşteri olduğuna inanıyor.

Anlaşma, Tayvanlı TSMC ile daha etkin bir şekilde rekabet etmeyi amaçlayan Samsung'un yeni nesil çip üretimine yönelik agresif girişimini yansıtıyor. Şirketin 2nm çipleri gelişmiş güç verimliliği ve işleme yetenekleri vaat ediyor ve yakında seri üretime girmesi bekleniyor.

Bu büyük kazanıma rağmen, Samsung'un daha geniş yarı iletken işi rüzgarlarla karşı karşıya. Şirket, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) segmentinde rakipleri SK Hynix ve Micron'un gerisinde kalarak bellek yongalarına yönelik yapay zeka odaklı talebi karşılamakta zorlanıyor. Samsung, kârında önemli bir düşüş beklentisiyle Perşembe günü 2. çeyrek kazançlarını açıklayacak.

Musk anlaşmayı doğruladı

Tesla CEO'su Elon Musk daha sonra Samsung'un Tesla için çip üreteceğini doğruladı.

Musk, "Samsung'un dev yeni Teksas fabrikası Tesla'nın yeni nesil AI6 çipini üretmeye adanacak. Bunun stratejik önemini abartmak zor. Samsung şu anda AI4'ü üretiyor.TSMC ise tasarımını yeni tamamladığı AI5'i önce Tayvan'da sonra da Arizona'da üretecek" dedi.

Samsung daha önce yaptığı açıklamada, ikinci tarafın "ticari sırları koruma" talebini gerekçe göstererek, karşı tarafın adı da dahil olmak üzere anlaşmanın ayrıntılarının 2033 yılı sonuna kadar açıklanmayacağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ticari gizliliği koruma ihtiyacı nedeniyle sözleşmenin ana içeriği açıklanmadığından, yatırımcıların sözleşmede değişiklik veya fesih olasılığını göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları tavsiye edilir" denildi.

The Futurum Group'ta yarı iletkenler, tedarik zinciri ve gelişmekte olan teknoloji araştırma direktörü Ray Wang, Musk'ın paylaşımından önce CNBC'ye yaptığı açıklamada Tesla'nın olası bir müşteri olduğunu söyledi.

Bloomberg News da bir kaynağa atıfta bulunarak Samsung'un Tesla ile anlaştığını bildirmişti.

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