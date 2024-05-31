Türk halı sektörünün güçlü markaları Gaziantep Halı Fuarı’nda bir araya geldi

Halı sektörünün lokomotifi Gaziantep, Türkiye’nin halı üretimindeki gücünü ve çeşitliliğini dünyaya tanıtmak için düzenlenen Gaziantep Halı Fuarı'na ev sahipliği yapıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Halıcılar Odası iş birliği ve Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) destekleri ile hazırlanan Gaziantep Halı Fuarı sektörün güçlü markalarını ve uluslararası alıcıları bir araya getirerek, sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

2 salon 25 bin metrekare alanda düzenlenen fuara 10 ülkeden 150 firma ve firma temsilciliği katılıyor.

Fuarda 200’ün üzerinde alım heyeti bulunuyor

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, halı sektörünün en önemli etkinliklerinden birisini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Bu yıl fuarımıza, 80 ülkeden kayıt yaptıran ziyaretçilerle birlikte, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Amerika gibi bölgelerden katılımcılar da yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca, fuarımızda 200'ün üzerinde alım heyeti bulunuyor. Bu heyetler arasında Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Ürdün, Irak, Cezayir, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan, Tunus, Mısır ve Moritanya gibi ülkelerden gelen alım heyetleri de yer alıyor” şeklinde konuştu.

Ersözlü, fuar boyunca yapılacak olan görüşmeler, anlaşmalar ve iş birliklerinin hem katılımcı firmalarımız hem de sektörümüz için büyük fırsatlar yaratacağını söyledi.

Türkiye halı ihracatının yüzde 83’ünü gerçekleştiriyor

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep’in, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de halıcılıkta marka haline gelmiş bir şehir olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan şehrimiz, yüzyıllardır ticaretin ve zanaatın merkezi olmuştur. TOBB Sanayi Veri Tabanı verilerine göre, ülkemizde parça makine halısı üretim kapasitesi yıllık 430 milyon metrekare. Bunun yüzde 75’i yani yaklaşık 322 milyon metrekarelik üretim kapasitesi Gaziantep’te. Türkiye halı ihracatının ise yüzde 83’ünü, dünya ihracatının ise yüzde 34’ünü gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Fuar, yeni iş fırsatlarına kapı açıyor

Halı sektörünün Türkiye'nin dünya genelindeki ticaret hacmini 17,2 milyar dolara taşıdığı ve 117 ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, Gaziantep Halı Fuarı sektördeki firmalar için önemli bir platform oluşturuyor. Gaziantep dünya halı imalatında en çok halı üretimi gerçekleşen bölge konumunda. Bu bağlamda fuar, firmaların iş bağlantılarını güçlendirmesi ve yeni iş fırsatları yakalaması için ideal bir ortam sunuyor.