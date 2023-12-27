Türkiye Kooperatifler Fuarı’na kadınlar damga vurdu

Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonun gerçekleştirilen 5. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na 154’ü kadınlara yönelik olmak üzere toplamda 180 kooperatif katılım sağladı. Fuar sayesinde kadınların ticari ekosistemde daha etkin bir şekilde yer alması hedefleniyor. Hanımelleri Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Bursalı, hediyelik tekstil ve deri ürünleri ürettiklerini söyledi.

Hanımların çocuk ve eş bakımından dezavantajları olduğuna vurgu yapan Bursalı, “Kooperatifçilikte ise belli bir mesai süresi yok, parça başı iş yapabiliyor. Kooperatif, kadınların üretime katılması için önemli. Kooperatifçilik bir güç birliği de sağlıyor. Kol kola girerek, eksik yönlerimizi kapatarak çalışıyoruz. Fuar, birbirimizi tanıma, diğer illerdeki kadıların neler yaptığını görme, ortak çalışma yapılması noktasında çok avantajlı oluyor" diye konuştu.

İklim krizi ve çevreyle ilgili ürünler de var

İz Yaşam Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Filiz Ferah ise 14 kadın bir araya gelerek iklim krizi ve geri dönüşümle ilgili ürünler geliştirdiklerini anlattı. Kadınlar olarak üretmenin çok güzel olduğuna dikkati çeken Ferah, "Fuarlar, ürettiğimiz ürünleri tanıtımı ve satışı adına çok önemlidir. Ürettiğinin değerini fuarlarda bulabiliyorsunuz. Bu tür fuarlar kooperatiflere çok büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Fuar, 29 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.