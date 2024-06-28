Tüyap Fuarcılık Grubu, “Mirasımız Gelecek” sloganıyla 45’inci yılını kutluyor

28 Haziran 1979’da kurulan Tüyap Fuarcılık Grubu, kurulduğu günden bu yana 45 yıldır tüm paydaşları ile birlikte gelişerek, büyüyerek Türkiye'de fuarcılık sektörünün düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, bugün Türkiye’de 12 şehirdeki satış ağının yanı sıra yurt dışında da Moskova, Tahran, Ljubljana, Belgrad, Tiflis ve Üsküp ofisleri ve 27 ülkedeki temsilcilik ağıyla, dünyada ve ülkemizde fuarcılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından birisi haline geldi.

Tüyap, 45 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Tam 45 yıldır onlarca sektörde fuar düzenleyen Tüyap, bu fuarlarda katılımcı ve ziyaretçiler arasında kurulan önemli iş bağlantıları sayesinde ülke ekonomisine her geçen yıl daha da fazla katkı sağlıyor. Sektörlerin ihracat bağlantısı için önemli bir ticari buluşma platformu yaratan fuarlar, Tüyap’ın 45 yıllık deneyimiyle serüvenine devam ediyor. Tüyap Fuarcılık Grubu, kurulduğu ilk günden bu yana yurt içinde 1.952 ve yurt dışında 40 ülkede 214 adet olmak üzere toplam 2.166 fuar düzenledi. Bu fuarlarda 128 ülkeden 363.316 katılımcı kuruluşa, 206 ülkeden 74.153.717 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Küresel ticaretin buluşma noktası

Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, Tüyap’ın 45. yıl dönümüyle ilgili şunları söyledi: “Tüm paydaşlarımızla birlikte gelişerek, büyüyerek 45 başarılı yılı geride bıraktık ve tutku ve azimle yola çıktığımız bu sektörde, bugün dünyanın en saygın fuarcılık firmalarından biri haline geldik. Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşuyuz. Bizim için fuarcılık bir iş olmanın ötesinde ülkeler, kültürler ve insanlar arasında köprüler kuran; ticaretin, ekonominin yanı sıra gönül bağlarını da güçlendiren bir araç. Neredeyse yarım asırlık tecrübemiz ve birikimimizle, dünyanın dört bir yanından firmaları bir araya getirerek, sektörlerin gelişmesine ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 45 yıldır hep daha iyisinin peşindeyiz ve paydaşlarımıza olağanüstü deneyimler sunuyoruz. Dijital dönüşüme uzun senelerdir yaptığımız yatırımlar ile fuarlarımızdaki iş bağlantılarını yüz yüze olduğu kadar dijital dünyaya da taşıdık. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile sektör profesyonellerine yıl boyu iş bağlantıları kurma imkanı sunuyoruz. Web ve mobilden erişilebilen platformlarımızda fuar katılımcıları ürün ve hizmetlerini 365 gün sergiliyor, akıllı B2B eşleştirme sistemi ile ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanallarını kullanıyor. Alım heyetleri de yine akıllı eşleştirme sistemi ile online görüşmeler yapabiliyor. Ülkemiz sınırlarını aşarak global bir oyuncu olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezimiz, Türkiye’nin ilk sıfır karbon emisyonlu fuar merkezi haline geldi. Sürdürülebilirlik olmazsa olmazımız. Geleceğe anlamlı bir miras bırakmakta da kararlıyız. Bu sayede, 45. yılımızda kendimizden emin bir şekilde “Mirasımız Gelecek” diyebiliyoruz. Farklı sektörlerin ticaretine yeni projelerle katkı sunmaya, çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya her daim aynı tutkuyla devam edeceğiz.”