MAKTEK Avrasya, 30 Eylül’de başlıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ile İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MAKTEK Avrasya, 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihlerinde dünyanın önde gelen firmalarını ve makine sektörünün en önemli markalarını 8. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor.

MAKTEK Avrasya Uluslararası Takım Tezgâhları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı olan bu büyük buluşmada stant satışlarının yüzde 99’ u şimdiden tamamlandı. Mevcut durumda binin üzerinde firma ve firma temsilciliği yer alıyor.

Fuar hem köklü firmalara hem yeni girişimcilere iş bağlantıları fırsatı sunuyor

8. MAKTEK Avrasya, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikleri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkânı sunacak. 2022 yılında gerçekleşen MAKTEK Avrasya Fuarı’nda katılımcıların yüzde 51’i fuar aracılığıyla mevcut iş bağlantılarını artırdı ve güçlendirdi, yüzde 56’sı da Türkiye'den yeni potansiyel müşteriler kazandı.

Bu yılki fuarda bu oranların aşılması hedefleniyor. Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan odak ülkeler olmak üzere, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan, Hollanda gibi dünyanın dört bir yanından 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Tüyap yurt dışı ofislerinin yapacağı alım heyeti programının beraberinde odak ülkelere yapılacak özel davetlerle çok sayıda sektör profesyonelinin fuara getirilmesi planlanıyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak fuarın bu seneki teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi.

Fuarda, tema içeriğiyle uygun olarak ziyaretçilerin imalat sanayisinde yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme fırsatı bulacakları bir Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı olacak.

MAKTEK Avrasya; Sektöre adım atmış yeni oyuncuların, uluslararası liderler ile aynı platformda buluşmalarını sağlayıp, yeni iş birlikleri ile girişimlerini bir adım daha ileriye taşıyabilme fırsatı sunacak.

“Open Design İstanbul” ile geleceğin teknolojileri yarışıyor

Fuar kapsamında TİAD tarafından endüstriyel tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliği yapmaya teşvik etmek için “Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım” teması ile “Open Design İstanbul Tasarım Yarışması” da düzenlenecek.

“CNC Takım Tezgâhı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı” konseptiyle gerçekleşen yarışmaya başvurular 23 Haziran 2024’te sona erecek. Kazanan projelerin ödülleri, fuarın ilk günü olan 30 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek törenle takdim edilecek. Finalistlerin tasarımları ise fuarda etkinliklerin gerçekleşeceği 12A salonunda özel bir showroom alanında ziyarete açık olacak.