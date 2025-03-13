Türkiye’nin ilk kahve fuarı Coffex İstanbul, 7. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

7. Coffex İstanbul, sektördeki en son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşarak kahve tutkunlarına ilham vermeyi amaçlıyor. 2025 yılı teması, kahve, çay ve kakao üzerine yoğunlaşırken, her yıl değişen “Focus Ülke” konsepti bu kez Hindistan olarak belirlendi. Fuar kapsamında Hindistan’ın kahve üretimi, özel çekirdekleri ve kahve kültürü mercek altına alınacak. Coffex İstanbul, katılımcılara kahve üretiminden sunumuna kadar her aşamada en yeni gelişmeleri tanıma fırsatı sunacak.

100’den fazla firmanın katılım göstereceği organizasyona, bu yıl Hindistan, Uganda, Ekvador ve Endonezya gibi kahve üreticisi ülkeler de dahil olacak. Fuarın sektöre sağladığı ticari iş birlikleri, yeni yatırım fırsatları ve yenilikçi ürünleriyle 2025 yılı organizasyonunun rekor bir ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.

"Rafine Tatlar - Fines Saveurs"

Bu yıl, Coffex İstanbul'da ilk kez Türkiye'nin nitelikli çikolata ve kahve yan ürünleri üreten markaları, özel bir alan olan "Rafine Tatlar - Fines Saveurs" bünyesinde bir araya gelecek. Çikolata ve kakao bazlı ürünler, kahve eşlikçileriyle birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Coffex İstanbul, ziyaretçilere çeşitli etkinlikler de sunacak:

- The Roaster Community Yarışmaları: Coffee Tasting Challenge, Aeropress Challenge ve Latte Art yarışmaları

- Workshop’lar ve konferanslar: Alanında uzman konuşmacılar ve baristalar eşliğinde kahve trendleri ve yeni demleme teknikleri

- Kahve tadım seansları (Cupping): Nitelikli kahve çekirdeklerini deneyimleme fırsatı

- Master class eğitimleri: Kahve kavurma teknikleri ve sürdürülebilir kahve üretimi

- Film gösterimleri: Kahve kültürüne dair özel seçkiler

Küçük işletmeler ve girişimciler için büyük fırsatlar

Coffex İstanbul, özellikle kahve sektörüne yeni adım atan girişimcilere The Roaster Community alanında uygun bütçeli stant imkanları sunarak fuara katılım şansı veriyor. Aynı zamanda, kahve kavurucuları, coffeeshop sahipleri ve franchise arayışındaki firmalar için benzersiz iş fırsatları sağlıyor. Fuara katılan firmalar, kahve makinelerinden ekipmanlarına, kahve çekirdeklerinden aromalarına kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergileyecek. Hem sektör profesyonelleri hem de kahve tutkunları için pek çok yenilikçi çözüm ve ilham kaynağı bir arada olacak.

Kahve endüstrisinde sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Bu yıl fuarın en dikkat çeken konularından biri sürdürülebilirlik olacak. Coffex İstanbul’a katılan Kahve Atık Platformu, kahve posalarının kompost olarak değerlendirilmesi için belediyelerle iş birliği yaparak çevresel farkındalığı artırmayı hedefliyor.