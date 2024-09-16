Türkiye’nin ilk tasarım fuarı, Furnishings & Design Istanbul 19 Eylül’de başlıyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin işine aşık tasarımcıları ve üreticilerini iş dünyasıyla buluşacağız. FDI, yeni köprüler kurmak, özgün tasarım odağında yeni iş birlikleri yapmak için bir platform olacak. Türkiye’nin yaratıcı gücüne inanan herkesi; mimarları, iç mimarları, endüstri ürünleri tasarımcılarını, üreticileri, marka temsilcilerini, öğrencileri ve tasarımla ilgilenen tüm İstanbulluları bekliyoruz” dedi. Fuar, 21 Eylül’e kadar açık olacak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk tasarım fuarı olan özelliği taşıyan Furnishings & Design Istanbul (FDI), 19 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. 21 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek fuar kapsamında, mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar iç mekâna dair bütün kategorilerde ürün sergilemeleri yapılacak.

Fuar atıkları okullar için oyun alanına dönüşecek

Green event bir etkinlik olma hedefi de bulunan fuarın en dikkat çekici bölümünü ise MOSFED’in partneri Onaranlar Kulübü tarafından hazırlanan geri dönüşüm laboratuvarı bölümü oluşturuyor. Burada fuar boyunca biriken atıklar satranç seti, geri dönüşüm kutusu, oyun alanı olarak yeniden düzenlenecek ve sonrasında bu çalışmalar okullara bağışlanacak. Ayrıca üç gün boyunca geri dönüşüm laboratuvarında çalışmak için kayıt yaptıran ziyaretçiler, atıklardan ev içi dekorasyon ürünleri geliştirecek ve böylece çevreci yaklaşıma birebir tanıklık edecek.

Önemli isimler deneyim paylaşımında bulunacak

Tasarım yönü güçlü, yaratıcı ve özgün ürünlerin sergileneceği fuar, sempozyum programı ile de dikkat çekiyor. FDI Stage & FDI Talks sempozyum alanında, iş ve tasarım dünyasının ünlü isimleri sunumlar gerçekleştirecek.

Tuna Ofis Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuna Gülsoy, Yüksek Mimar ve I-AM Kurucu Ortağı Emre Kuzlu, GOA Design Factory Tasarım Başkanı Ozan Sinan Tığlıoğlu, İç Mimar -Tasarımcı Cem Cemal Çobanoğlu; "Dönüşen Çalışma Alanları: Yeni Nesil Bir Ofisin Tasarım Hikayesi" panelinin konuşmacıları arasında yer alıyor.

“Contract Furnishing Tasarımcı – Üretici Deneyimleri" panelinde ise Endüstri Ürünleri Tasarımcısı aynı zamanda Koleksiyon Marka ve Tasarım Direktörü Koray Malhan, Mimar ve Çalışlar Kurucu Ortağı Kerem Enginoğlu, İç Mimar, Tasarımcı ve MOBİ Kurucusu Raşit Karaaslan, Mimar ve İdealist Direktörü Aynur Yılmaz birer sunum yapacak.

Tasarım ve üretimde yeşil dönüşüm paneli düzenlenecek

FDI sempozyum programında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe ilişkin paneller de dikkat çekiyor. "Yeşil Dönüşüm: Mobilya Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İnovasyon" panelinde Endüstriyel Tasarımcı Şule Koç, Tasarımcı ve KYS Kurucu Ortağı Göksal Günaydın, Feltouch Kurucusu ve Genel Müdürü Şeref Özer ile Gazeteci-Akademisyen Fatoş Karahasan sunumlar gerçekleştirecek. "FDI: Çevre Dostu Etkinlik" panelinde ise Onaranlar Kulübü Kurucu Ortak ve Direktörü Ufuk Akengin, Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, PlumeMag &Green Up Meeting Kurucusu Bihter Ayyıldız önemli bilgiler verecek.

Nasıl tasarladıklarını anlatacaklar

Panel dizisi kapsamında "Nasıl Tasarladık?" bölümünde de marka kuruluş ve tasarım hikayeleri anlatılacak, deneyim aktarımında bulunulacak. Yanı sıra zorluklar karşısında izlenen stratejiler ve markaların gelecek perspektifleri incelenecek. Bu bölümde Endüstriyel Ürünler Tasarımcısı ve Demirden İlio Kurucu Ortağı Demir Obuz, Förni Kurucu Direktörü İbrahim Kılıç ile Yüksek Mimar, Danışman Banu Uçak; ayrıca Tilia 3. Kuşak Temsilcileri Burak Savaş, Bilal Savaş, Kilit Taşı Tasarım ve Endüstriyel Tasarımcı Kunter Şekercioğlu sunum yapacak.

Üç günlük sempozyum programı kapsamında "Mobilyada Yenilik ve Özgünlük" panelinde Endüstriyel Ürünler Tasarımcısı ve B&T Design Tasarım Yönetmeni Alp Nuhoğlu ile Endüstriyel Tasarımcı ve Akademisyen Prof. Dr. Şebnem Timur’un yanı sıra

Tasarımcı-Kürotör-Eğitmen Erdem Akan, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ve İç Mimar Ece Yalım da yer alacak.

"Işıkla Dönüşen Mekanlar" panelinde Aydınlatma Tasarımcısı ve ONOFF Kurucu Ortağı Ali Berkman, Art’ı Mekan Genel Yayın Yönetmeni Fatoş Altıntaş ile Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, TEPTA Stratejik Marka Direktörü Özlem Yalım yer alacak.

"Tasarım Ekosistemi: Aktörler ve İlişkiler" panelinin konuşmacıları ise MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İç Mimar ve İdealist Kurucu Ortağı Atilla Kuzu, Endüstriyel Tasarımcı Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen Prof. Dr. Alpay Er ve Stratejik İletişim Danışmanı Cengiz Ayyıldız.

FDI’da ürün sergileme bölümleri ile sempozyum alanının yanı sıra “FDI D2B”, “FDI Design Houses” ve “FDI New Horizon Exhibition” bölümleri de olacak. Fuarın, FDI D2B alanında tasarımcılar ile markalar iş birliği noktasında ikili görüşmeler gerçekleştirebilecek.