Tüyap’tan Paris’teki Interclima Fuarı’na milli katılım organizasyonu

İki yılda bir gerçekleşen ve ısıtma, soğutma, havalandırma, yenilenebilir enerji, akıllı bina ve aydınlatma gibi birçok konuyu tek çatı altında birleştiren sektörün en önemli fuarlarından Interclima, 30 Eylül - 3 Ekim 2024 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles'te düzenlenecek. Türkiye’deki iklimlendirme sektöründeki firmaların, hedef pazarlardaki ithalatçılarla bir araya gelmesini sağlamak ve sektörün dünya çapındaki tanınırlığını artırmak amacıyla Tüyap Fuarcılık Grubu, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) iş birliğiyle Intercllima’ya Milli Katılım Organizasyonu düzenliyor.

Başvurular 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek

2024 yılının ilk yarısında ağırlıklı AB ülkeleri olmak üzere 3,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren Türk iklimlendirme sektörünün global varlığını güçlendirmek açısından kritik bir fuar olan Interclima’ya düzenlenen Milli Katılım Organizasyonu’na başvurular 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular Tüyap’ın web sitesinde bulunan fuar takvimi sayfasından Interclima’nın “Katılımcı Olmak İstiyorum” butonu kullanılarak veya tuyapoverseas@tuyap.com.tr mail adresinden yapılabilecek.

Uçtan uca hizmet verilecek

Yurt dışına açılmak isteyen ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründen yerli firmalar, Tüyap tarafından düzenlenen Milli Katılım Organizasyonu’na dahil olarak yer, stant, nakliye, duyuru gibi konularda yorulmadan Interclima’da yer alabilir, Tüyap’ın deneyimi ve İSİB’in sinerjisiyle fuarın etkinliğini artırabilirler. Fuara, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği de bulunuyor.