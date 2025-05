Geleceğin derisi: M-Based ile tanışın!

Takip Et

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl altıncısını düzenlediği TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda M-Based isimli projesi ile birinciliği kazanan Görkem Gökoğlu ile projesinin detaylarını konuştuk.

Yarışmada fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinde ipi göğüsleyen Gökoğlu, şunları söyledi:

Mantar Tabanlı Vegan Deri: Bildiğimiz Deriye Yepyeni Bir Alternatif

“M-Based, mantar tabanlı alternatif malzeme teknolojileri geliştiren öncü bir biyoteknoloji girişimidir. Vizyonu, doğa dostu, sürdürülebilir ve erişilebilir malzemeleri sektör standartı haline getirmektir. Bu vizyonun ilk somut adımı ise Mantar Tabanlı Vegan Deri oldu. Geleneksel hayvansal ve sentetik derilerin çevresel etkileri göz önüne alındığında, M-Based'in geliştirdiği bu inovatif ürün, tekstil sektöründe bir dönüşüm başlatma potansiyeli taşıyor. Mantar Tabanlı Vegan Deri, üretim sürecinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, su tüketimini ve atık üretimini minimum seviyede tutuyor. Bu sayede hem çevreye saygılı bir alternatif sunuyor hem de yüksek kalite ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik Sadece Bir İddia Değil, Erişilebilir Bir Çözüm

M-Based Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Gökoğlu, TechXtile Challenge'da elde ettikleri birincilikle ilgili olarak şunları söylüyor: "TechXtile Challenge gibi programlar yalnızca bir ödül kazanma fırsatı değil, aynı zamanda geliştirdiğimiz teknolojinin gerçek ihtiyaçlara ne denli dokunduğunu görmek açısından çok kıymetli. M-Based olarak sürdürülebilirliğin yalnızca çevreci bir iddia değil, aynı zamanda erişilebilir ve ölçeklenebilir çözümlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, çıktığımız yolda doğru adımlar attığımızın güzel bir göstergesi."

Geleceğe Yatırım: M-Based ile Sürdürülebilir Bir Dünya Mümkün

M-Based'in Mantar Tabanlı Vegan Deri ürünü, Ar-Ge sürecinin sonuna gelmiş olup, şu anda moda sektöründeki deri atölyelerinde teknoloji doğrulama süreçlerinden geçiyor. Şirketin hedefi ise önümüzdeki dönemde otomotiv ve mobilya gibi farklı sektörlerde de bu yenilikçi malzemenin kullanımını yaygınlaştırarak hem yerel hem de global pazarda önemli bir oyuncu olmak. Tekstil sektörü temsilcilerine çağrımız, “Geleceğin sürdürülebilir malzemelerine yatırım yapmak ve dünyaya karşı sorumluluğunuzu yerine getirmek istiyorsanız, M-Based'in yenilikçi çözümlerini keşfedin. Birlikte, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz” olacak.

TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’na; T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başta olmak üzere, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi birçok kurum ve kuruluş destek veriyor.

Bu kurumların güç birliği ile ortaya çıkan sinerji etkinliğin her geçen yıl daha da büyüyerek bir marka haline gelmesini sağladığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “TechXtile yalnızca dereceye girenlere ödüllerin verildiği bir program değil. Paydaşlarımız ile birlikte genç fikirlerin ortaya çıkmasına, gelişmesine ve sektöre kazandırılmasına destek oluyoruz. TechXtile Challenge her geçen yıl gelişiyor, dönüşüyor. Bu yıl, girişimciliğe olan bakış açımızı sadeleştirerek daha odaklı ve yalın bir yapı ile ilerlemeyi tercih ettik. Genç yeteneklerin özgün fikirleriyle buluştuğumuz bu programda; sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilik odaklı üretim anlayışına güçlü mesajlar taşıdığına inanıyoruz. TechXtile Challenge, uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Birlikte, hayallerin ürüne, fikirlerin geleceğe dönüştüğü bir dünyayı inşa etmeye devam edeceğiz. Bu yıl Scale-Up Kategorisi birincisi M-Based’i canı gönülden kutluyorum. Projenin tekstil sektöründe kullanılması, sektör temsilcileri ve yeni yatırımcılar ile buluşması konusunda kendilerini her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.