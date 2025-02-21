Dünya gıda sektörünün zirvesi Gulfood’da Abalıoğlu Yağ’a büyük ilgi

İzmir Çiğli, Aliağa ve Mersin’de kurduğu yüksek kapasiteli ve ileri teknolojiye sahip bitkisel yağ tesisleriyle Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Abalıoğlu Yağ, 1987’den bu yana gıda sektörünün en önemli oyuncularını tek bir merkezde buluşturan Gulfood’a katıldı. 5 gün süren fuarda 129’dan fazla ülkeden yaklaşık 5.500 marka ve binlerce ziyaretçi Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde bir araya geldi. Üretim ve ihracat atılımlarıyla global pazarda büyüyerek Türkiye ekonomisine değer katmak için çalışmalarını sürdüren Abalıoğlu Yağ; ürünlerini uluslararası müşterilere tanıtmanın yanı sıra gıda profesyonelleriyle sektörle ilgili görüşerek yeni iş birlikleri için önemli adımlar atma fırsatı buldu.

"Abalıoğlu vizyonunu küresel ölçekte güçlendirmenin ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

Abalıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Abalıoğlu, “Global gıda sektörünün nabzını tutan Gulfood Fuarı’na bir kez daha katılarak, Abalıoğlu vizyonunu küresel ölçekte güçlendirmenin ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Abalıoğlu Yağ olarak köklü geçmişimiz, işimize gösterdiğimiz titizlik, teknolojiye ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde, kuruluşumuzdan bu yana hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda sürekli bir büyüme kaydettik. Bugün de 45’ten fazla ülkeye ihracat yaparak dünya genelindeki çeşitli pazarlarda önemli roller üstleniyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi artırma misyonumuz doğrultusunda, mevcut ve planladığımız yatırımlarla üretim kapasitemizi daha da artırmayı, müşterilerimizin taleplerine gelecekte çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermeyi hedefliyoruz.” dedi.