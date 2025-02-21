Demirde yükseliş son ayların zirvesinde

Vadeli demir cevheri fiyatları, çelik tüketimindeki toparlanma işaretlerinin daha fazla teşvik umutlarının canlandığı Çin'deki talep görünümünü aydınlatmasıyla dört aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine tırmandı ve haftalık kazanca hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,69 artışla 840 yuan/ton (116,00 dolar) ile 8 Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, TSİ 06.38'de yüzde 0,34 artışla 109,05 dolar/ton ile 8 Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Her iki gösterge de bu hafta şimdiye kadar yüzde 3 civarında artış kaydetti.

Mysteel danışmanlık şirketinin verilerine göre, inşaat çeliği ürünlerinin işlem hacminin perşembe günü haftalık yüzde 44 artışla 112.600 tona yükselmesi cevher fiyatlarını destekledi.

Dün özel ekonominin sağlıklı gelişimi ve özel işletmelerin büyümesi için güçlü mali destek sağlama sözü veren Çin Merkez Bankası da havayı canlandırdı.

Ancak, Mysteel anketine göre, günlük ortalama sıcak metal üretimi 20 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 düşüşle 2,28 milyon tona gerileyerek artışları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,63 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 1,05, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,96, paslanmaz çelik yüzde 0,95 yükselirken filmaşin yüzde 0,23 değer kaybetti.