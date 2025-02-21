Bitcoin'de fiyatlar bir haftanın zirvesinde!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bitcoin’de dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta 97 bin 500 dolardan kapanış yapan ve bu hafta ortasında 93 bin 350 dolara kadar gerileyen BTC, gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanma eğilimi gösteriyor.

Dün en yüksek 98 bin 750 dolara kadar yükselen BTC fiyatı, son 1 haftanın zirvesini gördü. 21 Şubat 2025 BTC fiyatı 98 bin 200 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Dolar endeksinde gerileme

Dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerileme, kripto piyasalarda son 2 günde risk iştahını bir miktar artırdı. Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları; 215 bin kişilik beklentiye karşılık 219 bin olarak gerçekleşti. Beklentiyi aşan bu veri, ekonomide soğuma işareti olarak algılandı.

Önceki gün 107,00 sınırında bulunan DXY 106,40’a kadar geriledi. Dolardaki kısmi güç kaybı kripto varlıklarda da sınırlı alımları destekledi.

ABD’li ETF’ler Bitcoin’de 377,6 milyon dolarlık satış yaptı

Bu arada ABD’de yatırım fonları (ETF) kanalıyla gerçekleşen işlemlerde para çıkışı dikkat çekti. 18-20 Şubat dönemini kapsayan son 3 işlem gününde ABD’li ETF’ler Bitcoin’de 377,6 milyon dolarlık satış yaptı. Analistler, sınırlı da olsa söz konusu para çıkışının, BTC’de 100 bin dolar hedefi yolunda bir engel olduğunu belirtti.

BTC’de 50 günlük hareketli ortalama önemli

Şubat ayı boyunca BTC’de 50 günlük hareketli ortalamanın “aşılamayan” bir direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, “Bugün itibarıyla 99 bin dolarda bulunan bu seviye önemli bir eşik olarak takip edilmeli. BTC’de aşağıda ise 95*96 bin dolar bandı önemli destek bölgesi olarak izlenmeli” diye konuşuyor.

Bu arada ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da bir aylık dönemi tamamlamasına rağmen, Bitcoin’in “rezerv varlık” olarak tanımlanmasına yönelik somut bir adım atmaması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Geçen ay BTC fiyatı bu beklentiyle, 109 bin 350 dolara çıkmış ve rekor kırmıştı.