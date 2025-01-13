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Milka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sundu

Mondelēz International Türkiye’nin, yıllardır çikolata severlerin vazgeçilmezi olan markası Milka, şimdi yeni formunda sofralara konuk oluyor. İçeriğindeki yağların sadece Ayçiçek ve Kanola olduğuMilka’nın yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Haber Merkezi
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Milka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sundu
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Mondelez International’ın lezzetini yüzde 100 Alp sütünden alan, yıllardır kalpleri yumuşatan markası Milka, şimdi Kakaolu Fındık Ezmesi’yle tüketicisiyle buluşuyor.

Milka’nın yıllara dayanan tecrübesi ile ortaya çıkan Milka Kakaolu Fındık Ezmesi, yumuşak lezzeti ile fındık ve çikolatanın dengeli kombinasyonunu sevenlerin favorisi olmaya aday.

Milka Kakaolu Fındık Ezmesi, ulusal ve yerel zincir market raflarında ve e-ticaret kanallarında satılıyor

Sabah kahvaltısında bir dilim ekmeğin üzerine, öğlen bir parça simidin üzerine atıştırmalık olarak veya ev yapımı keklerden pastalara kadar pek çok tarifte kullanabileceğiniz Milka Kakaolu Fındık Ezmesi, aile boyu keyifle tüketilebilecek bir lezzet arayan herkese hitap ediyor. Akışkan yapısıyla benzerlerinden ayrışan bu ürün, yepyeni lezzetlerin keyfini sürmek isteyen çikolata severleri bekliyor. Milka Kakaolu Fındık Ezmesi, ulusal ve yerel zincir market raflarında ve e-ticaret kanallarında satışta.

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