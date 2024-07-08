Halkbank’tan usulsüz kredi kullanımına yönelik açıklama: Tamamı ile gerçeğe aykırı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. medyada yer alan haberler hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

20.11.2023 tarihli özel durum açıklamamız

"Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir. Konuyla ilgili olarak 20 Kasım 2023 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklama yapılmıştır.

"Şahsi kredi kullanımı söz konusu olamaz"

Bankamız kredilerin tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur."