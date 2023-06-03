Havacı olmak isteyenler IFTE Fuarı’nda buluşuyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Havacılık eğitim fuarı IFTE 2023, kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde gerçekleştirilen fuar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yanı sıra Türk Hava Yolları, Pegasus, SunExpress, TUSAŞ gibi şirketlerin ve çok sayıda uçuş okulunun ile üniversitelerin desteğiyle düzenleniyor. Dört gün sürecek ve yoğun ilginin olduğu fuarda gençler; uçuş okulları, üniversiteler ve havayolu şirketleri ile bir araya geliyor. Havacılık ile ilgili bilgileri doğrudan konunun uzmanlarından alıyor.

Ulaşım için metro hattı devrede

Fuara gelecekler, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattını kullanıp son durak olan Atatürk Havalimanı durağında inebilir. Ayrıca kendi araçları ile fuara gelecekler ücretsiz olarak hizmet veren Atatürk Havalimanı katlı otoparkını da kullanabilir.

IFTE Fuarı hakkında bilgi veren organizatör Alfa Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Herdem, ilki 2013’te yapılan ancak 2018 yılından sonra araya giren salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen IFTE’nin 2023 yılında yeniden sahaya indiğini söyledi.

Atatürk Havalimanı terminalindeki ilk fuar

Atatürk Havalimanı yolcu operasyonuna kapatıldıktan sonra artık genel havacılık ve devlet uçuşlarına hizmet vermeye başlamıştı. Boş durumdaki terminal binaları, gerçekleştirilen Teknofest ve İstanbul AirShow’un arkasından yeni bir havacılık organizasyonuna da alt yapı sunmuş oldu.

IFTE organizasyonu terminal binasında gerçekleştirildi. Böylelikle uzun zamandır boş duran bina havacılık fuarına da ev sahipliği yapmış oldu. Terminal konusunda adımların atılarak binanın farklı amaçlarla kullanılması da planlanıyor.