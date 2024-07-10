Hollywood'da tarihi birleşme: Paramount satılıyor

Baba (Godfather), Uzay Yolu (Star Trek), Transformers, Görevimiz: Tehlike (Mission: Impossible) gibi önemli serilerin de aralarında olduğu önemli filmlerin yapımcısı Paramount satılıyor.

Financial Times haberine göre, yaklaşık 7 aydır süren görüşmelerin ardından yapılan anlaşmayla Hollywood'un en eski stüdyolarından olan Paramount, Skydance çatısı altına geçiyor.

Skydance, 8 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanırken, aşamalı satış anlamşmasında Paramount'da oy hakkına sahip hisselerinin yaklaşık yüzde 80'ine sahip olan National Amusements da 2.4 milyar dolar karşılığında satın alınacak.

Skydance'ın yönetiminde teknoloji devi Oracle'ın kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor.

Ellison, satın alma ile Hollywood içinde pazar konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, 1936 yılında Paramount'u kuran Michael Redstone'un torunu Shari Redstone, "Sektördeki değişiklikler göz önüne alındığında, Paramount'u gelecek için güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.