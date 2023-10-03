2024'te, kamuya çalışan müteahhitlere ihale yok

MAHİR SOLMAZ

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliğinde “KAMİAD Türkiye Buluşmaları Diyarbakır” Kamu İhaleleri ve E-İhale Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Erdal Eren 2024 yılında hiçbir kamu kuruluşunun yeni proje teklif edemeyeceğini bu nedenle müteahhitlerin 2024 yılında kamudan ihale alamayacağını belirtti.

Toplantının ev sahipliğini yapan DTSO’nun Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’da ve bölgede çözemedikleri en önemli sorunlardan birinin finansa erişim olduğunu belirtti. Kaya, “Diyarbakır’da büyüyen firmalarımız finansa erişimde yaşadıkları sorunlardan kaynaklı merkezlerini dışarıya taşımak zorunda kalıyorlar. Bir diğer önemli sorun da gerek kamuda gerekse yerel yönetimlerde kamu müteahhitlerimize yaptıkları işlerde ödeme yapılmaması. Kamu müteahhitlerinin bu sorununun çözülmesi için yasal bir düzenleme gerekiyor” dedi.

“Kamunun, devam eden işlere fiyat farkı için bütçesi yetersiz”

Toplantıya davet edilen ve konuşma yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 135 ülkede Türk müteaahitleri olarak iş yaptıklarını ve 438 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştıklarını belirterek “Bundan gurur duyuyoruz. Duyduğumuz bu gururun önemli bir kısmı şudur. Türk insanına başka ülkelerin bütçelerinden istihdam yaratıyoruz. Ayrıca Türk inşaat malzemesi sanayi sektörünün yurt dışına ihracatını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sektörün şu andaki fiyat farkı ve tasfiye ihtiyacını iki yıldır dile getirdiklerini ifade eden Eren “Bir tasfiye kararnamesi çıktı, ama o tasfiye kararnamesi biraz eksik kaldı. Çünkü başlangıçtan itibaren yüzde 15’e gelebilmiş işleri tasfiye etme imkânı verdiler. Sizler nasıl duyum alıyorsunuz bilmiyorum ama şu andaki ekonomik ortamda, yeni hazırlanmış Orta Vadeli Plan uygulamasında, ilgili bakanlarla ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birkaç toplantıya katılma imkânım oldu. Maalesef hiç ümit görmüyorum” dedi. Meslektaşlarımız devam eden işlerini yürütürken, fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye çıkacak ümidine kapılmasınlar” diyen Eren, şöyle devam etti:

“İnşallah ben yanılırım. Ama şimdiye kadar hiç olumlu cevap almadım. Çünkü Türkiye’nin şu anda devam eden işlere fiyat farkı verecek parasının olmadığı, işleri tasfiye ederlerse o işlerin yeniden ihale edilmesi halinde 3-4 misline varılacağı, bunun da devletin bütçesinin kaldıramayacağını söylediler. Biliyorsunuz 2024 yatırım bütçesinin esasları talimat haline getirildi. Bakanlıklara gönderildi. Orada Sayın Cevdet Yılmaz’ın ben kendim yazdım dediği şöyle bir cümle var: ‘2024’te hiçbir kamu kuruluşu yeni proje teklif etmeyecek’. Yani yeni ihale yok. Kamu kuruluşlarının devam eden işleri önceliklemeye konulacak. Birkaç yılda bitme ihtimali olan işler durdurulacak. Onlara çok az ödenek verilecek. Ancak çabuk bitecek ve ekonomiye hemen katılacak projelere ödenekler ayrılacak. Kamu kuruluşlarına giden bütçe talimatı bu. Derdimiz büyük. Altından kalkamayacağımız yükler taşıyoruz.”

“İnşaattaki olumsuzluk domino etkisi yaratıyor”

İnşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu söyleyen KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel; inşaatın, yaklaşık 250 alt sektörü bünyesinde barındıran ve milyonlarca kişiyi istihdam eden, önemli bir iş kolu olduğunu ifade etti. Adıgüzel, “Doğrudan ve dolaylı olarak birçok iş kolunu etkileyen inşaat sektöründe, oluşacak herhangi bir olumsuzluk, ekonomik açıdan tüm alt sektörlerde, domino etkisi yaratıyor. Son 4 yıldır yapı malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları karşısında binlerce meslektaşımız işlerini yarım bıraktı ve birçok kamu yüklenicisi, ekmeğinden oldu” şeklinde konuştu.