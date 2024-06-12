İnşaat maliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71,80 arttı. Bu artış Şubat 2023'ten bu yana en hızlı artış olarak kaydedildi.

Nisan ayında aylık artış da yüzde 2,12 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında yaşanan artışla konut enflasyonu ile inşaat maliyet enflasyonu arasındaki makasın daha da açıldığı görüldü. Buna göre Nisan ayında bu makas 20 puana yaklaştı. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.