Kıbrıs Yatırım Zirvesi, Bursa’da yapılacak

EKONOMİ (BURSA) – CNS Invest ile Kıbrıs Developments, Kıbrıs’ta gayrimenkul fırsatlarını Bursa’da düzenleyeceği Kıbrıs Yatırım Zirvesi’nde anlatacak. 8 Şubat’ta Bursa Sheraton Otel’de düzenlenecek olan Zirve’de Kıbrıs gayrimenkul alanındaki gelişmeler, kredi olanakları ve sağlanan avantajlar masaya yatırılacak.

CNS Invest Direktörü Çağla Nur Sürer, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek Zirve hakkında bilgiler verdi. Bursa’dan sonraki duraklarının Malatya ve İstanbul olacağını belirten Sürer, Kıbrıs’taki gayrimenkul yatırımlarının avantajlarını buralardaki yatırımcılarla paylaşmayı hedeflediklerini aktardı. Son yıllarda nitelikli yapılarla gayrimenkul sektörünün Kıbrıs’ta hız kazandığını ve sağlanan kredi avantajlarıyla cazip bir yatırım alanı haline geldiğini ifade eden Çağla Nur Sürer, düzenledikleri organizasyonlar ve Kıbrıs’ta yerinde tanıtımlarla yatırım yapmak isteyenlerin tüm sorularını yanıtlayarak, yatırım imkanlarından faydalanmalarını sağladıklarını dile getirdi.