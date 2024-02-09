Kıbrıs’ta yatırım olanakları Bursa’da konuşuldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - CNS Invest ile Kıbrıs Developments, Kıbrıs’ta gayrimenkul fırsatlarını Bursa’da düzenledikleri Kıbrıs Yatırım Zirvesi’nde anlattı. Bursa Sheraton Otel’de düzenlenen Zirve’de Kıbrıs gayrimenkul alanındaki gelişmeler, kredi olanakları ve sağlanan avantajlar masaya yatırıldı. Son yıllarda nitelikli yapılarla gayrimenkul sektörünün Kıbrıs’ta hız kazandığını belirten CNS Invest Direktörü Çağla Nur Sürer, Kıbrıs’ın sağlanan kredi avantajlarıyla cazip bir yatırım alanı haline geldiğini ifade etti.

Ekonomik fırsatları, turizm potansiyeli ve doğasıyla Kıbrıs’ın önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapan Sürer, son yıllarda gayrimenkul alanındaki yatırım fırsatlarıyla da öne çıktığına işaret etti. Çağla Nur Sürer, “Kuzey Kıbrıs don yıllarda turizm, gayrimenkul ve altyapı projelerinde önemli ilerlemeler sağladı. Özellikle gayrimenkul alanında yapılan yatırımlar ada ülkesini Akdeniz’in önemli yatırım destinasyonlarından biri haline getirdi. Ayrıca stratejik konumu, döviz kira geliri, amortisman süresinin kısa olması, vade imkanları ev sahibi olmak isteyenler için cazip olmaya başladı” dedi. Sürer, zirve kapsamında mevcut ve gelecek projeleri Türkiye’de anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Projelerde sürdürülebilirliğe odaklandı

Zirvede konuşan Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim de devam eden Mediterra inşaat projesi ile ilgili bilgiler verdi. Kıbrıs Developments olarak bir gayrimenkul geliştiriciden çok bir destinasyon geliştirici olarak kendilerini tanımladıklarını belirten Özbirim, sürdürülebilirlik yaklaşımını projelerin odağına aldıklarını vurguladı. Hayata geçirdikleri projelerle pek çok prestijli ödüle layık bulunduklarını anlatan Harper Özbirim, “Dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi ve sürdürülebilirlik temelli uluslararası bir standart olan BREEAM sertifikasının tüm kriterlerini ilk olarak 2017 yılında Kıbrıs Town Houses projesinde uygulayarak yüzde 50 su tasarrufu ve yüzde 30 enerji tasarrufu sağladık.

Kıbrıs Town Houses projesi ile Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of the City Awards’da devam eden projelerde “En Yeşil Bina” ödülüne sahip oldu. Bu tecrübe ve bilgi birikimi Natura projesinde de başarıyla devam ettirildi. TERRA projesinde ise EDGE standartlarını uygulamaya başladı. Sürdürülebilir ve çevre dostu projeler yapmak bizim geleceğe borcumuzdur” dedi.