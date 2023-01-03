İstanbul Fuar Merkezi’nin kapalı alanı 225 bin metrekareye çıkarılıyor

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), kapalı fuar alanı büyümeye hazırlıyor. İstanbul Yeşilköy'de 11 salonu bulunan İFM’nin kapalı fuar alanı büyüklüğü 225 bin metrekareye çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fuar merkezinin İTO'nun koordinasyonunda kurulacağını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de bu merkezin yönetiminde yer alacağını duyurmasının ardından İFM'nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuar merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi fuarcılıkta marka ülke yapma hedefi için bu yıl atak yapacaklarını belirten Avdagiç, “Bu kapsamda Yeşilköy'de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'ni Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz. Bu proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa'da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İFM'nin fuarlarını halen 96 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiğini aktararak, şu bilgileri verdi: "İFM'de konsept projesi hazırlanan ilave fuar alanı ve ikinci etap olarak projelendirilecek bölümü de dahil edince toplam kapalı fuar alanımız ilk etapta 170 bin metrekareye çıkacak. Ayrıca hemen yanımızdaki arazi üzerinde de inceleme çalışmaları başlatıldı. Buranın da İFM'ye katılmasıyla toplam kapalı fuar alan büyüklüğü Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere 225 bin metrekareye ulaşacak."

İstanbul Fuar Merkezi için genişleme sürecini geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Avdagiç, 2022'de fuar merkezinde 71 fuar kiralaması gerçekleştirdiklerini, 2023 için de 82 fuarın sözleşmesini imzaladıklarını anlattı.

Avdagiç, "Bunlar pandemi öncesi dönemle, yani 2018 ve 2019 yılıyla kıyaslandığında 2 kat büyümeye işaret ediyor. Mevcut fuar salonlarımızın sayısını artırmak zaruri hale geldi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." görüşünü bildirdi.