İsveçli batarya üreticisi Northvolt iflas başvurusu yaptı

İsveç merkezli lityum-iyon batarya üreticisi Northvolt, ülkesinde iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bu gelişme, şirketin geçtiğimiz aylarda batarya geri dönüşüm şirketi Hydrovolt’taki kalan hisselerini Norveç’in alüminyum ve enerji şirketi Hydro’ya 78 milyon Norveç kronu (yaklaşık 6,66 milyon euro) karşılığında satmasının ardından geldi.

Mali zorlukları aşamadı

Northvolt, son dönemde birçok batarya üreticisi gibi ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Artan maliyetler, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve değişen piyasa koşulları şirketin finansal dengesini sarsan başlıca etkenler oldu.

Şirket, üretim süreçlerini hızlandırırken beklenen ve beklenmeyen çeşitli operasyonel zorluklarla karşılaştı. Bu süreçte operasyonlarını küçültme yoluna giden Northvolt, çoğu ortak girişim ve ana faaliyet alanı dışındaki işlerini finanse etmeyi durdurdu.

ABD’de iflas koruma yasası kapsamında Chapter 11 başvurusunda bulunma ve kredi sağlayıcılarla görüşme gibi çeşitli finansal yeniden yapılandırma yöntemlerini denemesine rağmen şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli finansmanı sağlayamadı.

Bu nedenle Northvolt Yönetim Kurulu, İsveç'te iflas başvurusunda bulunmanın şirket için tek çözüm olduğuna karar verdi.

Northvolt Yönetim Kurulu Geçici Başkanı Tom Johnstone, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, “Bu sonuç özellikle zorlayıcı çünkü son aylarda potansiyel yatırımcılar ve ortaklarla yoğun bir ilgi ve etkileşim içindeydik. Bununla birlikte, Skellefteå’daki üretim tesisimizde batarya hücresi üretimini iki katına çıkarmış ve Eylül ayından bu yana üretim verimliliğini yüzde 50 artırmıştık.” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların ilgisine rağmen kurtarılamadı

Şirket, potansiyel yatırımcıların ilgisini çekse de anlaşmaların nihai hale getirilmesi için yeterli zaman ve kaynak bulunamaması nedeniyle bu fırsatlar değerlendirilemedi.

Johnstone, “Son aylarda operasyonlarımızı yeniden odakladık ve önemli başarılara imza attık. Müşteri taleplerini karşılamak için üretimi artırdık, operasyonel nakit çıkışını yüzde 55 azalttık, genişleme planlarını askıya alma veya erteleme konusunda zor kararlar aldık ve bazı varlıklarımızı elden çıkardık. Son olarak, Avrupa’daki bir müşterimize ilk bir milyon batarya hücresini teslim ettik. Bu batarya hücreleri yüzde 100 fosilsiz enerjiyle üretildi ve türünün en sürdürülebilir ürünleri arasında yer alıyor” dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İflas başvurusunun ardından İsveç mahkemesi tarafından atanacak bir kayyım, şirketin satış süreci ve borçların tasfiyesiyle ilgilenecek.

İflas başvurusunda bulunan şirketler arasında Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB ve Northvolt Systems AB yer alıyor. Ancak Northvolt Germany ve Northvolt North America bu sürece dahil edilmedi. Bu bağlı şirketlerin geleceğine, iflas sürecini yönetecek kayyım ve alacaklılar karar verecek.

Tom Johnstone, sürecin belirsizliklerine rağmen şirketin teknolojiye, uzmanlığa ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının sektörde değişim yaratmaya devam edeceğine inandıklarını vurguladı.