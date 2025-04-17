“Kalıpçılık sektörünün güçlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - UKUB’un Olağan Genel Kurulunda konuşan Başkan Şahan Eçin, UKUB olarak sektörel bilinirliği artırmak amacıyla devlet erkanından uluslararası mecralara kadar, yalnızca basılı yayınlarla sınırlı kalmayıp sosyal ve dijital medya platformları üzerinden de yoğun bir tanıtım çalışması yürüttüklerini ifade etti. Sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin Çin ile rekabet edememek olduğunu vurgulayan Eçin, yeni dönemde kalıpçılık sektörünün yapısal problemlerinin masaya yatırılacağını ve gerekli aksiyonların alınacağını belirtti. Ayrıca, nitelikli teknik eleman eksikliğinin sektörü olumsuz etkileyen bir diğer önemli konu olduğuna dikkat çekti.

Eçin, geçtiğimiz dönemde İstanbul’da gerçekleştirilen ISTMA Dünya Kalıpçılar Birliği Toplantısı’na dört farklı kıtadan ülke temsilcilerinin, ana sanayi yetkililerinin ve UKUB üyelerinin katıldığını, bu organizasyondan oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Her yıl düzenlenen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin sektörel gelişmelerin paylaşılması adına önemli bir platform olduğunun da altını çizen Eçin, 14. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Önümüzdeki dönemde sektöre özel fuar çalışmalarının da gündemlerinde yer alacağını sözlerine ekledi. “UKUB… Türkiye’nin Kalıphanesi” sloganıyla çıktıkları yolda, sektörü bir araya getiren bir güç olduklarını belirten Başkan Eçin, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda tüm sektör paydaşlarıyla birlikte önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.

Şahan Eçin başkanlığındaki UKUB’un yeni yönetiminde Ali Başak, Maşite Doğdu, Mehmet Ali Ustabaş, Ali Güler, Murat Koca, Bayram Tayfun Tarakçıoğlu yer aldı. Yedek Yönetim Kurulu’na ise Hayati Ulutaş, Ayşe Kamelya Edincik, Anıl Aker, Gianluca Pesce, Evren Arma, Burak Muştucu ile Murat Güner yer aldı.