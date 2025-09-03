  1. Ekonomim
Ağustosta ihracat lideri otomotiv sektörü oldu

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracatla lider sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustosta toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 97,3 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 0,6 azalışla 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ağustosta ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,9'luk düşüşle 2,7 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,4'lük yükselişle 523,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 595 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 14 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

