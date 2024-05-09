Kaynak sektörü Dilovası’nda bir araya geldi

Kaynak teknolojilerinin öncü firmalarından ESAB-Özmetal’in 8 Mayıs’ta İMES OSB Yönetim Merkezi Süheyl Erboz Konferans Salonu’nda düzenlediği “İleri Kaynak Teknolojileri Semineri” sektörü bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen endüstri uzmanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kaynak sektörünün geleceğine ışık tuttu. Seminerde, ESAB kaynak uzmanları tarafından katılımcılara kaynak endüstrisindeki son trendler ve robotik kaynak teknolojilerindeki yenilikler aktarıldı. Özellikle, işletmelerin verimliliğini artırma ve izlenebilirlik sağlayan InduSuite yazılım paketi üzerinde duruldu. ESAB’ın geliştirdiği bu yazılım, makine markasından bağımsız olarak, veri, makine ve süreçleri entegre ederek piyasada rekabet avantajı sağlamak üzere tasarlandı.

En son teknolojiler deneyimlendi

Etkinliğin ikinci bölümünde Özmetal Kaynak Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde yapılan canlı demolarla da katılımcılara bu teknolojiyi deneyimleme fırsatı sunuldu. Uzmanlar rehberliğindeki bu uygulamalar, katılımcıların sorularını alanında uzman kişilere yönelterek bilgi edinmelerine ve sektördeki en son gelişmeleri keşfetmelerine olanak sağladı.