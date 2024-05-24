LC Waikiki devlere rakip oldu: 15 milyon kullanıcıya ulaştı

5 kıtada 82 ülkede mağazalaşan ve AB’nin en büyük 6. perakendecisi haline gelen LC Waikiki, 2023’ün başında hayata geçirdiği pazar yeri lcwaikiki.com’un ismini lcw.com olarak değiştirdi.

Geride kalan dönemde yüzde 20’si diğer markalardan oluşmak üzere ayda 1 milyar TL’lik ciroya ulaştıklarını söyleyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katmaya başladıklarını ve geride kalan dönemde 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapar hale geldiklerini anlattı. LCW.com’un lansmanında konuşan Yiş, LC Waikiki’nin ilk online satışa 2011’de başladığını anlattı.

2016’da ise diğer online platformlar üzerinden satış yaptıklarını anlatan Yiş, “2020’de pandemi ile birlikte birçok şey değişti. Pandemi öncesi yüzde 2-3 civarında olan online satış oranı pandemi ile birlikte mağazaların kapanması ile yüzde 10-11’lere ulaştı. çok kanallı satışa geçtik. Şimdilerde yüzde 15’ler seviyesinde online satış oranımız. Ancak diğer Pazar yerlerinde satış yaptığımızda online satışlarımızın yüzde 50’si o kısımdan sağlanıyordu. Bu aynı zamanda büyük bir veri anlamına geliyordu. Veri bizim için ödediğimiz komisyondan çok daha değerli idi. Bu yüzden pazar yerlerinden çıktık. 2023’te ise farklı markaların da satışını yapmaya başladık. Türkiye içinde şu anda 81 ilde 550 mağazamız bulunuyor. Bu mağaza sayısı ile online satışta yüzde 15’e ulaşmak önemli bir başarı. Sene sonu hedefimiz yüzde 20” diye konuştu.

Üye sayısı 15 milyona ulaştı

Hali hazırda 210 satısı, 380 marka ve 15 milyon üyeye ulaştıkları bilgisini veren Yiş, app üzeirdnen satış oranının yüzde 80 olduğunu kaydetti.

Yiş, moda dikeyinde online pazarda lider olduklarını, diğer kategoriler eklendiğinde ise 3. sırada yer aldıklarını belirterek uygulamaya aldıkları hizmetler ile iade oranlarının ise yüzde 9-11 ile diğer pazar yerlerinin altında olduğunu kaydetti. Ömer Barbaros Yiş’in verdiği bilgilere göre hali hazırda lcw.com’da moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar gruplarında ürünler yer alıyor. Lcw.com’da aralarında Avon, e-bebek, Daniel Klein, FLO, L'oreal, Nivea, Note Cosmetique Schafer, Slazenger, Civil, Sporthink, Sinoz, Bella Maison, Lava, Keramika, Ahengim ve Happy’nin de yer aldığı toplam 380 marka bulunuyor.

Yapay zeka entegrasyonu olacak

Yiş, “Platform üzerinde müşteri deneyim alanlarını yeniledik, arayüzleri kullanıcı deneyimine daha uygun hale getirdik. Site hızını artırırken gezinme kolaylığı, filtrelerde ve doğru ürün bulma algoritmalarında iyileştirmeler sağladık” dedi.

Yeni ismini alan sitenin yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını belirten Yiş, pazar yerine eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade etti.

Yiş, şöyle konuştu: “Yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Örneğin, pazar yerine getirdiğimiz yeniliklerden biri müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren sistem oldu. Öte yandan yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz. Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Önümüzdeki süreçte CRM uygulamalarımızı ve kişiselleştirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hali hazırda kullandığımız dijital stil danışmanımız Elsiva gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Yorum, içerik ve görsellerde daha akıllı gösterimlere yer vereceğiz.”

Perakendede maliyetlerin yarısı dolar

Yüksek enflasyonla birlikte artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını kaydeden LCW Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, TL bazlı karların şirketleri yanılttığını kaydetti. Perakende de TL şeklinde takip ederseniz inanılmaz rakamlar görürsünüz ve sizi yanıltır. Halbuki alım fiyatına baktığınızda maliyetlerin yarısı dolar bazlı. burada dolar bazlı karşılığı takip etmek gerekiyor” diye konuşan Yiş, enflasyonun ülkenin gerçeği olduğunu ve maliyetler doğrultusunda artışların fiyata yansıdığını kaydetti.