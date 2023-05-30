Atom Lojistik, Münih Lojistik Fuarı'na katıldı

Almanya'nın Münih kentinde her iki yılda bir düzenlenen lojistik, hareketlilik, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi fuarı Transport Logistic Munich 9-12 mayıs 2023 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi. Dünyanın en büyük lojistik fuarı olarak nitelendirilen Münih Lojistik Fuarı'nın resmi açılışı, Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing tarafından gerçekleştirildi.

Fuara 67 ülkeden 2300 şirket katıldı. Bu yıl Türkiye'den ise 60'ta fazla şirket fuara katılım gösterdi. Bu şirketlerden biri de Atom Lojistik oldu.

Avrupa'nın çeşitli noktalarında karayolu taşımacılığı hizmeti veren Atom Lojistik, Münih Lojistik Fuarı'ndan yeni hizmetlerini ve teknolojilerini tanıttı.