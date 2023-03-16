Kuru yükte toparlanma beklentiden hızlı oldu

Aysel YÜCEL

Küresel ekonominin öncü göstergelerinden biri sayılan Baltık Kuru Yük Endeksi’nde (BDI) toparlanma hızlandı. Çin’in yeniden açılmasıyla dipten dönen endeks, son bir ayda yüzde 195’in üzerinde yükselerek, dün 1.587 puana ulaştı.

Denizyolu kuru yük taşımacılığındaki navlun piyasasının seyrini gösteren Baltık Kuru Yük Endeksi (Baltic Dry Index-BDI), tüm gemi segmentlerinde talebin güçlü kalması nedeniyle, geçen salı yaklaşık yüzde 8,3 artarak 22 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.587 puana ulaştı. Böylece endeks, 18 seans üst üste yükselmiş oldu. 150.000 tonluk demir cevheri ve kömür kargolarını takip eden capesize endeksi, art arda 17. günde de yüzde 15.9 artışla 11 haftanın en yüksek seviyesi olan 2.110 puana ulaştı. Yaklaşık 60.000 ton ile 70.000 ton arasındaki kömür veya tahıl yüklerini takip eden panamax endeksi yüzde 3.8 artışla dört ayın en yüksek seviyesi olan 1.743 puana ulaştı. Daha küçük gemiler olan supramax endeksi de 28 puan artarak 1.263 puana ulaştı.

Beklentiden hızlı yükseldi

EKONOMİ gazetesine konuşan Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, BDI’deki yükselişin beklentilerin üzerinde olduğuna işaret ederek, “BDI, önce düzeltme sonra toparlanma yaptı. Ancak toparlanma beklentilerinizin de üzerinde gerçekleşti. Çin’in açılmasının yanı sıra ekonomiye yönelik olumlu beklentilerin de bu artışta etkili oldu. Endeksin bu seviyelerde düzeltme yapmasını ve ardından bu seviyelerde plato yapmasını bekliyorum. BDI’nin 1300-1800 puan arasında dolanacağını öngörüyorum” diye konuştu.

Azalan gemi arzı navlunu yukarı çekiyor

Brokerlik şirketi Marvel’in Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçelik, BDI’deki yükselişte gemi arzının azalmasının da etkili olduğunu ifade ederek, “Özellikle Kızıldeniz’in doğusundaki gemi arzının azalması bu bölgedeki deniz taşımacılığında navlunu yukarı çekiyor.

Akdeniz ve Atlantik’te gemilerin günlük kazancı Uzakdoğu’daki kadar artmış değil. Örneğin, dün Atlantik’te bir supramax geminin navlun endeksi 162 puan artarken, aynı geminin Uzakdoğu seferi için navlun endeksi 525 puan artmış durumda” diye konuştu.

“Konteynerde düşüş sürecek”

Kuru yük deniz taşımacılığı Çin’in açılmasıyla hareketlenirken, küresel konteyner piyasasında ise düşüş sürüyor. Drewry Dünya Konteyner Endeksi’nin son raporuna göre, 40ft'lik konteyner navlunu yüzde 3 düşüşle 1.806 dolara kadar geriledi. Bu rakam 2022'nin aynı haftasına göre 80 daha düşük. Konteyner piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Marvel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçelik, “Tek başına konteynerdeki düşüş bile küresel ticaret hacmindeki azalmanın göstergesi. Avrupa ülkelerinde ticaret hacmi artmadan konteyenr piyasasının sadece Çin ile yükselmesi pek mümkün değil. Çin tam kapasiteyle devreye girse bile konteyner navlunlarının toparlanması biraz sürecek” diye konuştu.