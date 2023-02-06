Deprem bölgesinde bulunan limanlarda büyük hasar meydana geldi. Liman sahasında elleçlenmeyi bekleyen binlerce konteyner, içindeki yüklerle birlikte devrilerek, çevreye dağıldı.

"Can kaybı yok, hasar çalışmaları sürüyor"

İskenderun’un önde gelen limanlarından Limak Holding’in iştiraki Limakport’ta da deprem nedeniyle büyük hasar oluştu. Liman alanında büyük yarıklar açılırken, konteynerler devrildi. EKONOMİ gazetesine konuşan Limak yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: “Liman sahasında herhangi bir can kaybı yok. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede limanı tekrar işler hale getirmeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımızın hepsi ile temas halindeyiz. Bütün bölgede. Onlardan gelecek taleplerin hepsini karşılamaya hazırız.”

Mersin Uluslararası Liman’nında (MIP) da büyük hasar meydana geldi. Limanda bekletilen konteyenerlerin neredeyse tamamı devrildi.