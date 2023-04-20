Lojistik acenteleri de teşvik kapsamına alındı

Aysel YÜCEL / SEYİR DEFTERİ

Yurt dışı yatırımlarında, lojistik sektörüne yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Artık, lojistik acenteleri de hizmet ihracatı yapanlara verilen yurt dışı yatırım teşviklerinden yararlanabilecek. Depo yatırımları teşvik kapsamına alınırken, desteklerden yararlanma koşulları da esnetildi.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel ticaretin kilit sektörlerinden biri haline gelen lojistiğe yönelik destekler artıyor. Ticaret Bakanlığı, lojistikçilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sektöre yönelik teşviklerin kapsamını genişletti. Böylece, doğrudan taşımacılık hizmeti vermeyen lojistik acentelerinin de hizmet ihracatı yapanlara verilen yurt dışı yatırım teşviklerinden yararlanmasının önü açıldı.



5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıfl andırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de 14 Nisan 2023 tarihinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

* Acentelik hizmetleri, lojistik ve taşımacılık hizmet sektörü destek kapsamına alındı.

* Yurt dışındaki depo/antrepo yatırımları ofisler gibi birim desteği kapsamına girdi.

* Sektörel ticaret heyeti düzenlemek için talep edilen asgari 8 yararlanıcı şartı 5'e indirildi.

* Destek programının tabana yayılması amacıyla desteklenecek firmalarda aranan ciro şartı kaldırıldı.

* 17 adet yeni belge ve sertifikanın pazara giriş belgeleri desteği kapsamına alındı.

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıfl andırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, geçen yıl nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu lojistik sektörü de ilk kez destek kapsamına alınmıştı.

“İşletmelerin yurt dışında yeni pazarlar bulması kolaylaşacak”

EKONOMİ gazetesine konuşan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Ticaret Bakanlığı tarafından destek mevzuatının değiştirilmesini içeren genelgenin sektör açısından olumlu sonuçları olacağını vurguladı. Ulusoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mevzuatta yapılan değişiklikle acentelik hizmetlerinin de lojistik ve taşımacılık hizmet sektörü kapsamında desteklenmesi, sektörel ticaret heyeti düzenlemek için talep edilen asgari 8 yararlanıcı şartının 5'e indirilmesi, firmalarda ciro şartının kaldırılması destek programından çok daha fazla sayıda firmanın yaralanmasını sağlayacak. Desteklerin tabana yayılmasını sağlayacak bu değişiklikler uluslararası taşımacılık yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de kendilerine yurt dışında yeni pazarlar bulmasını, ticari ilişkiler geliştirmesini de beraberinde getirecek. Dolayısıyla bu değişikliğin lojistik sektörünün hizmet ihracatındaki rolünün büyümesinin önünü açacağını düşünüyoruz.”