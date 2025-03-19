Şahade Lojistik, kara terminalleriyle büyüyor

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Gaziantep’te 1996 yılında kurulan Şahade Lojistik, geçtiğimiz yıl 8 bin metrekare arazi üzerine kurduğu kara terminali ile büyümesini hızlandırarak sürdürüyor. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde dökme paletli ürün, halı, tekstil, sağlık malzemeleri sektörlerinin lojistikteki en önemli ortaklarından biri olan firma, ayrıca İstanbul’da yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerinde 2’nci kara terminalinin yatırımına başladı. Şahade Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahade, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve İtalya hatlarının en yoğun lojistik operasyonlar gerçekleştirdikleri hatlar olduğunu kaydetti. Faaliyete aldıkları kara terminali ile birlikte iş ortaklarına sağladıkları hizmet kalitesini daha da artırdıklarını belirten Ahmet Şahade, “Kara terminalimiz sayesinde araçların bakım ve onarım işlemlerimizi kendi bünyemizde gerçekleştirerek maliyetlerimizi önemli oranda azalttık. İstanbul’daki yatırımımız devam ediyor. Yüksek taleplere rağmen yurt dışında lojistik kapsama alanımızı genişletmeyi düşünmüyoruz. Balkanlar ve Avrupa hattında 17 ülkeye ulaşmaya devam edeceğiz. Çünkü hâkim olduğumuz bölgede güçlü kalmalıyız” dedi.

Yeni hizmet binasını da bu yıl devreye alacak

Son süreçte lojistik altyapı yatırımlarının yanı sıra hizmet entegrasyonlarını sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Ahmet Şahade, gerçekleştirdikleri yapılanma ile birlikte gümrükleme işlemlerini de kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye başlayacaklarını ifade etti. bu sayede kara operasyonlarında entegre hizmet sağlayarak iş ortaklarının iş yükünü azalttıklarını söyleyen Şahade, “2024 yılında belirlediğimiz tüm hedeflere ulaştık. Pek çok sektörümüzde duraksama olmasına rağmen yüksek hizmet kalitemiz nedeniyle kayıpsız bir yılı geride bıraktık. Filomuzu gençleştirecek yatırımlarımızı tamamladık. Çekici sayımız 100’e treyler sayımız ise 128’e ulaştı. 2024 yılında filomuza son model 50 adet treyler ve 20 adet çekici katıldı. Hem filomuzu büyüttük hem de gençleştirdik. Çekici filomuzun yaş ortalaması 3’e geriledi. Lojistik operasyon kapasitemiz de yüzde 20 oranında arttı. Böylelikle tır sayısına oranla treyler sayımızın fazla olması sayesinde müşteri taleplerini geciktirmeden karşılayabiliyoruz. 2025 yılında yaptığımız kara terminali ve yeni araç yatırımlarının katkısını görmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yıl içerisinde yeni hizmet binamızın yapımını tamamlamayı planlıyoruz. Gelecek yıllarda da sektöre olan yatırımlarımız devam edecek ve müşterilerimize kaliteli, güvenilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.