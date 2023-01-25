Saldırı korkuttu, 12 Türk gemisi kurtarılmayı bekliyor

Aysel YÜCEL

Ukrayna’nın Kherson Limanı’nda dün gece Türk sahipli Tuzla gemisinin saldırıya uğraması, bölgede mahsur kalan gemiler için endişeleri artırdı. EKONOMİ gazetesine konuşan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Hakan Çendik, Milli Savunma Bakanlığı ve armatörlerin bölgede mahsur kalan gemilerin çıkarılması için harekete geçtiğini söyledi.

Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda Türk Sahipli Tuzla gemisi dün saat 21:00'da, saldırıya uğrayarak köprü üstünden vuruldu. Vanuatu bayraklı Tuzla isimli gemi, Çayeli Denizcilik firmasi tarafından işletiliyor. Saldırı sonucu köprü üstünde (kaptan köşkü) yangın meydana geldi.

Limandaki itfaiye ekiplerinin şehir ve liman füze saldırısı altında olduğundan gemiye müdahale edemediğini aktaran Çendik, kaptan köşkünün tamamen yandığını dile getirdi. Gemide Türk personeli bulunmuyordu. Gemideki tek personel olan Azeri kaptanın da aynı şirketin başka bir gemisine sığındığı aktarıldı.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hakan Çendik, Milli Savunma Bakanlığı ve gemilerin sahipleri olan şirketlerin bugün görüştüğünü, mahsur kalan gemilerin yakın tarihte çıkarılmasının planlandığını belirtti. Çendik,"En kısa zamanda hem gemiler hem personelleri güvenli şekilde bölgeden ayrılmasını bekliyoruz” dedi.

14 gemi kurtarılmıştı

Savaş başladığında 26 Türk sahipli gemi gemi Ukrayna'da mahsur kalmıştı. Yaklaşık 30 gün sonra Mariupol ve Berdiansk limanlarındaki 6 gemi konvoyla çıkarılmıştı. Ardından yaklaşık 5 ay sonra Odessa, Yuzhny ve Chernomorsk limanlarında mahsur kalan 8 gemi bölgeden çıkarıldı. 12 gemi ise bölgede mahsur kalmış durumda. Hakan Çendik, “Nikolayev ve Kherson bölgesindeki 12 gemi maalesef kanaldaki mayın ve otorite boşluğundan dolayı çıkarılamadı” dedi.

Tüm armatörlerin gemilerin bölgeden çıkarılması için Türk otoritelerle irtibat halinde olduğunu söyleyen Çendik, “Bugün Milli Savunma Bakanlığı ve gemilerin sahipleri olan şirketler görüştü. Gemilerin yakın tarihte çıkarılması planlanıyor. En kısa zamanda hem gemiler hem personelleri güvenli şekilde bölgeden ayrılmasını bekliyoruz” dedi.

Çendik, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerin personelinin büyük bölümünün savaş başladıktan sonra gemilerden ayrıldığını, sadece kendi isteğiyle kalan az sayıda personelin ve Ukraynalı bekçiler gemileri beklediğin söyledi.