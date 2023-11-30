Çin tehdidinden bunalan makineci ‘Yerli Malı’na acil koruma bekliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalar arası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 2 Aralık’a kadar sürecek fuarda robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri sergileniyor. Fuara 70 ülkeden 45 bine yakın ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan MİB Başkanı S. Emre Gencer, sektörün ihracat pazarlarını çeşitlendirme noktasında önemli bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, mevcut teşvik sisteminin “orta ve büyük ölçekli işletme” ağırlıklı bir yapıya dönüşümünü hızlandıracak bir anlayışla yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Çin, ticaret kurallarını ihlal ediyor”

Bu yılsonunda makine sektöründeki dış ticaret açığının 16 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirten Emre Gencer, enerji sektörü dışında en büyük ticaret açığının makine sektöründe yaşandığını vurguladı. Bu açığın yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki bölümünün, Çin kaynaklı makine ithalatından kaynaklandığının altını çizen Gencer, “Çin, uluslararası ticaret kurallarının arkasından dolaşarak ve çoğu zaman da ihlal ederek ülkemiz iç pazarını bozmaktadır. Bu durumu sürdürmemiz mümkün değildir. Klasik korunma önlemleriyle bu durumu değiştiremeyiz. Türkiye’de üretimi bulunan tüm makine ve teçhizatın Çin’den ithalatına yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulanmalıdır. Bu çerçevede ilk aşamada, üyelerimizin taleplerine uygun olarak 12’li GTİP bazında 150 ürün için ilave Gümrük Vergisi getirilmesi talebinde bulunduk. Yılsonunda yayımlanacak olan 2024 yılı İthalat Rejimi Kararı çalışmalarında dikkate alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Yerli Malı Tebliği’nin hayata geçirilmesini bekliyoruz”

Yerli Malı Tebliği’nin yeniden şekillendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gencer, “Batılı büyük makine üreticileri; kendi ülkelerinde ürettikleri makine ve tesisleri, genelde Türkiye’deki bir atölyede yaptırdıkları küçük ilave ve montaj işlerine dayalı olarak temin ettikleri Yerli Malı belgelerini ibraz ederek, kamu alımlarında yüzde 15 fiyat avantajı sağlayabilmektedirler. Bu mevzuat kapsamında Sanayi Odaları’nca düzenlenen kapasite raporlarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarınca denetlenmesine imkân verecek yeni bir düzenlemenin yapılması en temel beklentimizdir. Buna ilave olarak Kamu İhale Kanunu ve istisnaları ile kamu-özel sektör iş birliği projelerinde yerli malı makine kullanımını ön plana çıkaran yeni düzenlemeler yapılmasını da gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yılsonu ihracat öngörüsü 28 milyar dolar”

Makine sektörünün yılsonunda 28 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağını belirten Gencer, Avrupa pazarında yaşanan daralmanın yeni pazarlarla aşılabileceğini söyledi. İhracatta artış için güçlü bir ihracat finansman desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Emre Gencer şunları söyledi: “Çin ve Batılı ülkelerin uzun vadeli ve düşük faizli ihracat kredileri ile desteklenen firmalarına karşı rekabette zorlanıyoruz. Bunu aşmanın yolu, dış satışlarımızı Batılı ihracat kredi kuruluşları ile rekabet edebilecek koşullarda ihracat kredileri ile desteklemekten geçmektedir. Türk Eximbank’ın sektörümüze, Batılı ihracat kredi kuruluşları ile rekabet edebilecek koşullarda ihracat kredisi sağlamaya başlamasını bekliyoruz.” Emre Gencer, finansman konusunda KDV iadelerinin gecikmesi sorununa da değinerek “KDV alacaklarımızın, özellikle aylık enflasyonun çok yüksek seyrettiği bu dönemde kabul edilebilir sürelerde ödenmesi bizleri rahatlatacaktır” dedi.