Ermaksan, gelişmiş pazarlarda kalite ve teknolojisiyle öne çıkıyor

Esra Özarfat

BURSA - Endüstriyel hayata sunduğu yenilikçi çözümler ile küresel bir teknoloji şirketi haline dönüşen Ermaksan, sektörde yarım asrı aşan köklü bir geçmişe sahip. Ermaksan’ın kurulduğu ilk günden beri insana, teknolojiye, makineye yatırım yaparak geleceğe odaklandığını vurgulayan Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, faaliyet alanları arasında; sac işleme makineleri, yüksek güçlü lazer ışın kaynağı, 3D metal eklemeli imalat makineleri, titanyum metal tozu, yarı iletken teknoloji ile lazer çip ve diyot, CNC kontrolör ve yazılım ile gömülü sistemler kontrol kartları imalatının yer aldığını söyledi. Ermaksan’ın ayrıca savunma sanayinden dental sektöre kadar pek çok sektöre yönelik özel üretimler de yaptığını ifade eden Ahmet Özkayan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 bin metrekarelik modern ve yüksek teknoloji ile donatılmış üretim tesisinde bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yıllık 3 bin adet sac işleme makinesi ürettiklerini belirten Özkayan, ABD ve bölge pazarı ile Avrupa’daki müşterilerine doğrudan ulaşma hedefiyle kurdukları ERMAKUSA ve Ermak Deutschland GmbH şubeleri ile de faaliyet gösterdiklerini anlattı. Bugün geliştirdikleri makinelerin Amerika Birleşik Devletleri’nden Yeni Zelanda’ya kadar 110’dan fazla ülkede kullanıldığına işaret eden Özkayan, ürettikleri makinelerin yüzde 85’ini küresel piyasalara, yüzde 15’ini ise yurt içi pazara sunduklarını aktardı. Ana pazarlarının Avrupa ve Kuzey Amerika olduğuna vurgu yapan Ahmet Özkayan, “Bu pazarlarda sahip olduğumuz güçlü müşteri iç görüsüyle büyüme trendimizi sürdürmekteyiz. Kuvvetli büyümemizin arkasında çok sayıda faktör var. Bunlar, müşterilerimizle uzun zamandan beri kurduğumuz ilişki, hızlı dönüş ve güçlü satış sonrası servis” dedi.

Sürdürülebilir büyümeye odaklandı

Sürdürülebilir büyüme yolunda yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizen Ahmet Özkayan, “Ermaksan olarak iklimi korumak, sosyal ve çevresel sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Bunu mümkün olduğunca ürünlerimize ve teknolojilerimize de yansıtıyoruz. Sürdürülebilirliği ve verimliliği odağımıza alan çalışmalarla, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Çevre dostu yaklaşımla geliştirdikleri daha az enerji tüketen çözümlerle, müşterilerinin toplam işletme maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu noktada sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye ve geleceğe değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Avrupalı üreticilerle rekabet ediyor

Makine imalatı sektöründe rekabetin oldukça yaygın olduğuna ve birçok ülkenin benzer ürünlerle rekabet ettiğine işaret eden Özkayan, metal işleme ekipmanları üreticilerinin genellikle büyük sanayi ülkeleri ve küresel pazarlarda rekabet ettiğini vurguladı. Yoğun rekabet ortamında ürün kalitesi ve çeşitliliği ile teknolojik yenilikler, müşteri hizmetleri ve rekabetçi fiyatlandırma ile yer aldıklarını belirten Ahmet Özkayan, “Burada rekabet daha çok fiyat ve kalite üzerinden mütekabiliyet kazanmaktadır. Bu kapsamda ele aldığımızda özellikle Uzak Doğulu üreticilerle pazara sunmuş olduğumuz daha düşük fiyatlı ürünlerimizle rekabet ederken, Avrupalı üreticilerle rekabetimiz daha çok kalite ve teknoloji üzerinden ilerlemektedir” değerlendirmesini yaptı.

Thunderbird görücüye çıktı

Ermaksan, MATEF Fuarı’nda kendi üretimi olan 10 kilovat rezanatörü kullandığı fiber lazer kesim makinesi ile lazerde kesilen ürünlerin bükümünü sağlayan 1.270 milime 60 ton ağırlığındaki abkant pres tezgahını sergiledi. Fuarda ayrıca Ermaksan tarafından yerli olarak üretilen 3D metal yazıcı da yer aldı. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 3D yazıcı ile savunma sanayinden medikale kadar pek çok sektöre hizmet verilebiliyor. Ermaksan’ın fuarda ilgi çeken bir diğer ürünü de daha düşük yatırım maliyetiyle yeni bir lazer kesim tezgahına sahip olmak isteyenler için geliştirilen Thunderbird oldu. Yüksek maliyetli ekipman gerektirmeyen kompakt yapısı ile ekonomik çözümler sunan Thunderbird, 3x1,5 metre tabla ölçüsüne sahip. Çift paletli tasarıma sahip olan Thunderbird Lazer kaldırma ve hidrolik sistem içermediğinden daha uzun bir Z eksenine sahip. Fuarda ayrıca daha az enerji kullanımıyla doğa dostu olarak öne çıkan EVO da yer aldı.