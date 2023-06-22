Mikropor, enerji kaybına karşı verimliliğe odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Mikropor, üretimde son teknolojileri kullanarak geliştirdiği ürün ve sistem çözümlerini 140’tan fazla ülkeye yayılmış müşterilerine sunarken fuar katılımlarını da sürdürüyor. Makine sektörüne yönelik çözümleri ile MATEF’te yer alan Mikropor, müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği ve birçok sektörü kapsayan ürünlerini tanıttı.

Teknolojik filtrasyon çözümleri konusunda küresel yaygınlıklarını geliştirerek, dünyada en çok tanınan markalardan biri olmayı hedeflediklerini belirten Mikropor Satış Müdürü Tunga Eltetik, “Ankara’da 7 fabrika ile 250 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. İki ana ürün grubumuz var. Bunlardan birincisi fuarda bazılarını gördüğünüz basınçlı hava filtrasyonu ve aksesuarları. Bu alanda imalat konusunda dünyada ilk 5 arasında olduğumuzu söyleyebilirim. Basitçe anlatacak olursak; Kompresörlerin içinde kullanılan hava yağ ve nem gibi birçok partikül barındırıyor. Biz de bu partikülleri çiğlenme noktasına kadar ayıran filtrelerin üretimini yapıyoruz. Diğer üretim grubumuz da atmosferik hava filtreleri yani iş makinesi havalandırma cihazlarında bulunanlar filtrelerin imalatını yapıyoruz. Bu ürün grubundaki ürünler de gene hava kompresörünün girdiği araba lastiği tamircisinden tutun da uçak imal eden fabrikaya kadar çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Bu konularda Türkiye'nin en büyük imalatçısıyız ve hali hazırda yüz elliden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat konusunda ilk 500’ü zorlayan bir firmayız” dedi.

“Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 firma arasındayız”

Ana pazarlarının Amerika ve Avrupa olduğunu belirten Eltetik, “Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Fuar katılımlarını da yeni işbirlikleri için önemsiyoruz. MATEF için konuşmak adına henüz erken ama beklenti çok daha yukarıdaydı. Katılımcı sayısının az olması bizi üzdü ve ilk fuar olduğu için bir takım aksilikler de yaşandı. Yine de sektörün en büyüğü olarak buradayız. Fuar sözleşmesini yapan ilk firma bizdik. Fuar için konsept bir makine yaptık. Kesme, kaynak, delme makinelerinde kullanılan azot jeneratörümüz vardı. Azot jeneratörünü yapan birçok firma var. Fakat bizim D-OXA diye adlandırdığımız azot saflaştırıcımız Türkiye'de bizim tarafımızdan imal edilen, dünyada da sayılı imalatı olan bir cihaz. Azotu o saflığa eriştirebilmek önemli bir hassasiyet gerektirdiği için bu makinenin üretimine çok fazla firma giremiyor. İşlem sırasında açığa çıkan ısıyı soğumak ve sistemin düzgün çalışmasını sağlamak önemli bir tecrübeyi de beraberinde getiriyor. Basınçlı hava kurutucularımızdan da modeller getirdik. Yine eksi kırk derecede kimyasal kurutucu modellerimiz burada yer aldı. Enerji kaybı açısından verimli olmayı ilke edinen cihazlarımızla buraya geldik. Soğutma Chiller’i konusunda Türkiye'de 20 yılı aşkındır soğutmalı kurutucu imalatı yapan bir firmayız. Normalde Chiller imalatçısı çok fazla var ama bizim tecrübemiz ile yaptığımız geliştirmeler verimlilik konusunda önemli avantajlar sunarken, kapasitemiz yıllık yaklaşık 45 bin adet bir soğutucu, imal etmemize olanak veriyor. Toplamda bin 300’ü aşkın personel çalışıyor. Türkiye'de AR-GE'ye yatırım yapan 250 firma arasında yer alıyoruz. Tecrübemizi Ar-Ge ile birleştirerek sektördeki lider konumumuzu güçlendiriyoruz” dedi.