Rusya’ya ihracat yapan 19 makineci SDN listesinde

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Makine sektörünün en büyük ikinci pazarı olan Rusya’ya yapılan ihracatın bu yılın ilk yarısında yüzde 18 oranında azaldığını vurgulayan Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Emre Gencer, kaybın yılın ikinci yarısında da devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik uyguladıkları ticari yaptırımların giderek sertleşmesinin ihracattaki kaybın ana nedeni olduğunu kaydeden Gencer, yılın ilk aylarından itibaren, ABD’nin Rusya ile iş yapan firmalar ve bankalar üzerinde kurduğu ağır baskı sonucu, giderek artan sayıdaki firmanın Rusya ile ticaret yapamaz hale geldiğine dikkati çekti.

Emre Gencer, “Son olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), aralarında ülkemizin en değerli bazı sanayi kuruluşlarının da yer aldığı 19 makine sektörü firmamızı Special Designated Nationals (SDN) listesine dahil etmiştir. SDN listesine giren firmaların bankacılık sistemi içerisinde herhangi bir finansal işlem yapamadığını ve daha da önemlisi liste kapsamındaki kuruluşların Batılı tedarikçi ya da alıcılar ile ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Kısacası mevcut koşullarda SDN sitesine dahil edilen bir makine imalatçısının, piyasa koşullarında kendi imkanlarıyla ayakta kalması mümkün değildir” dedi. Acil önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan MİB Başkanı Gencer aksi takdirde, makine sektöründe ihracatın durma noktasına geleceğinin ve Rusya pazarında Türk firmalarının bırakacağı boşluğun Uzak Doğulu firmalar tarafından doldurulacağının altını çizdi.

“Yerli Malı Tebliğ’ini bekliyoruz”

Sektörün dijital dönüşümünü hızlandıracak Hamle Programı kapsamındaki yatırım projelerine, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi tahsisine başlanılması gerektiğini ifade eden Gencer, yeşil dönüşüm projelerinin de kamu kaynağı tahsisinde önceliklendirilerek hızlandırılmasını beklediklerini söyledi. Emre Gencer, Eximbank’ın yeşil dönüşüm projelerine kullandırmayı öngördüğü 1 milyar Euro tutarındaki, Dünya Bankası destekli kredi programından makine sektörünün öncelikli olarak yararlandırılması gerektiğini aktardı.

Korunma önlemlerinin sektörün iç piyasadaki gücünü kaybetmemesi açısından hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Gencer, “2023 yılı itibariyle sadece Çin ile yaptığımız makine ticaretinde 12 milyar dolar açık verdik. Geçtiğimiz yıl 150 ürün için ilave Gümrük Vergisi (İGV) talebinde bulunduk. Bunlardan önemli bir bölümüne İGV uygulanmaya başlandı ya da mevcut vergi oranları yükseltildi. Bu konuda çok daha radikal ve ileri adımlar atılmalıdır. Yerli Malı Tebliğ taslağının, uzunca bir süreden beri gündeme getirdiğimiz sorunların çözümü açısından etkin ve işlevsel bir uygulama çerçevesi oluşturduğu görüşündeyiz. Yeni düzenlenmenin bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyoruz” diye konuştu.