Wood Garden, XXXLutz ile Avrupa’nın kalbine giriyor

BARIŞ SEDEF

Bahçe mobilyaları alanında hem standart hem de özel üretimler yapan Wood Garden, Ankara ve Antalya’daki mağazalarıyla iç piyasadan gelen talepleri karşılarken ihracat ayağında da önemli markalarla iş birliği yolunda ilerliyor. 10 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Wood Garden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaca, 25 bin metrekarede üretim yaptıklarını söyledi. Yeni işbirlikleri konusunda önemli gruplarla büyük hacimli anlaşmalar yapma yolunda olduklarını belirten Karaca, “Avusturya merkezli olan XXXLutz Group’la son aşamaya geldik. Bu işbirliğiyle hemen hemen Avrupa’nın birçok ülkesine gireceğiz. Tüm Orta Doğu ve Asya’dan satınalmadan sorumlu şefi bizi onayladı. Sürecin bu noktaya gelmesi yaklaşık 1,5 yıl sürdü. 2025’in ikinci çeyreğinden sonra XXXLutz mağazalarında yer almayı planlıyoruz” dedi.

ABD, İspanya ve Almanya hedef pazarlar arasında

Otelleri büyüme alanı olarak gördüklerine işaret eden Karaca, “Otelleri hareketli ve sabit mobilyalar konusunda önemli bir pazar olarak görüyoruz. Antalya’da bahçe mobilyaları konusunda en büyük showroom bize ait. Burada önemli sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.

Yıllık yaklaşık 200 metreküplük ağaç işlediklerine vurgu yapan Karaca, bu hacmin artacağını söyledi. İhracat ayağında Kıbrıs, Azerbaycan ve Avrupa bölgesi olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderdiklerine değinen Karaca, “Almanya ve İspanya hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Fransa’da bir mağazamız var. Özellikle Akdeniz çanağında otel yatırımlarının artması bizim bu bölgeye odaklanmamızda etkili. Avrupa ve ABD pazarları bahçe mobilyaları alanında önemli noktalar” açıklamalarında bulundu.

Üretim pandemi sonrası dönemde yüzde 300 arttı

Üretim süreçlerinin hem standart hem de proje bazlı ilerlediğine vurgu yapan Karaca, “Bunlardan ilki bizim sürekli olarak model çıkardığımız ürün gruplarından oluşuyor. Bu modellerimiz mimar ve tasarımcılarımız tarafından tasarlanan ve çalıştığımız paydaşlarımıza gönderdiğimiz ürünler. Diğer yandan gelen talebe göre ev ve bahçelere özel mobilyaların mimari, tasarım ve üretim tarafını yöneterek bu alanda bir katma değer oluşturuyoruz” şeklinde konuştu. Pandemi öncesi ve sonrası olarak büyüme trendlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Karaca, “Evlerde geçirilen sürinin uzaması ürünlerimize yönelik talebin artmasını sağladı. Pandemiden bugüne üretim tarafında yüzde 300’lük bir büyüme kaydettik. Özellikle bazı kentlerde balkonlu evlere yönelik talepler artış gösterdi. Bu da büyümemizi hızlandırdı” diye konuştu.

Ankara Mobilya İhtisas OSB’de yeni tesis yatırımı yapacak

Ankara Mobilya İhtisas OSB’de de 12 bin metrekarelik bir tesisin altyapı çalışmalarına başladıklarını anlatan Karaca, “Burası ihtisas OSB olması nedeniyle bizler için kıymetli. Dış pazarla ilgili taleplerin artması bizi bu yatırıma sevk eden en büyük nedenler arasında. Buraya inşaat ve makine ekipmanla birlikte toplamda 300 milyon TL yatırım öngörüyoruz” diye konuştu. Yeni tesiste otomasyon ve verime odaklandıklarını kaydeden Karaca, kapasitelerini de 300 metreküpe çıkaracaklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Karaca, FSC belgesine sahip olduklarını aktardı. Kadın istihdamını önemsediklerinin altını çizen Karaca, “Altındağ belediyesi iş birliği ile kadınlara ip örgü, sünger dolumu ve minder takımı dikimi, rattan bahçe mobilya üretimini öğrettik ve belediyeye kompresör ve örgü makinalarını götürerek kadınlara eğitim verdik, fason üretim yaptırdık” dedi.

■ XXXLutz’un yıllık cirosu 6 milyar Euro

1945 yılında Avusturya’da kurulan XXXLutz Grup, bu ülkenin yanı sıra Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya ve Sırbistan’da 370’den fazla mağazası ile hizmet veriyor.