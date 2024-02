Moda sektörü, The Core İstanbul’da bir araya gelecek

Takip Et

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) bir iştirakı olan İTKİB Fuarcılık A.Ş tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 7-10 Şubat tarihlerinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Moda Fuarı, İstanbul’da moda endüstrisinin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. IFCO, 600’ün üzerinde firmanın katılımı ile 8 ayrı salonda, 100 bin metrekarede gerçekleşecek.

Alanında Avrupa’nın en büyük fuarı IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı; kadın, erkek ve çocuk giyimden, denim ve spor giyime, abiye, gelinlik, damatlıktan iç giyim ve çoraba, deri ve kürk konfeksiyondan ayakkabıya kadar tüm ürün gruplarındaki firmaları bir araya getiriyor.

ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetleri ile katılımcı firmalar, ikili iş görüşmeleri yaparak sürdürülebilir iş birliklerine imza atacaklar.

The Core Istanbul kapsamında tasarımlarını sergileyecek olan Türk moda tasarımcıları ve markaları şöyle:

Arzu Kaprol, Be Oz – Sinem Özusta, Çiğdem Akın, Dilek Hanif, Emre Erdemoğlu, Essin Barış, Lady Faith – Nazlı Soylu, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, NEJ – Nejla Güvenç, Özlem Erkan, Şebnem Yıldız, Selin Küçüksöz, SHYZ Wear - Seydullah Yılmaz, Siren Ertan İstanbul, SYGA – Gönül Altunışık, TAGG – Gökay Gündoğdu, The Handloom – Ceren Öztürk, Tuba Ergin, Viola & Vesper, Y Plus – Yakup Biçer, Eda Türker.