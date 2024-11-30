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Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı: Antifriz, sıvı ve yağ bakımları otomobilin ömrünü uzatıyor

Havaların soğumasıyla birlikte oto tamircilerden araç sahiplerine kritik uyarı geldi. Kışın ağır masraf çıkmaması için lastik değişimi, antifriz, sıvı ve yağ bakımlarının önemli olduğunu belirten uzmanlar, yapılan değişikliklerin araçların ömrünü uzattığını dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı: Antifriz, sıvı ve yağ bakımları otomobilin ömrünü uzatıyor
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Araçlarda ‘kış bakımı' için oto tamircilerden uyarı geldi. Soğuyan havalarda araçların ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar lastik değişimi, antifriz, sıvı ve yağ bakımlarının araçların ömrünü uzattığını ve ağır masraflardan koruduğunu belirtiyor.

Sanayide kış bakımı yoğunluğu başladı

Kış aylarında araçların antifriz ölçümlerinin yapılması gerektiğini söyleyen oto tamirci Deniz Himmetoğlu, “Şu an havaların soğuması ile birlikte iyi bir yoğunluk var sanayide. İnsanlar antifriz değişimi, lastik değişimi için sanayimize geliyorlar. Kışlık bakımında motorun yağ bakımı, sıvı bakımları, antifrizleri, lastik bakımları bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında, antifrizlerin derecesinin ölçtürülmesi lazım. Kışlık lastiklerin takılması lazım. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Aracın ömrünü uzatıyor

Yağ bakımları düzenli, yaptırılmadığı zaman, motorun ömrü kısalır. Motor da belli başlı arızalar vermeye başlar. Antifriz bakımını yaptırılmadığı zaman motorda kışın soğuk havalarda donma yapar. Antifriz sadece kış aylarında yapılması gereken bir ihtiyaç değil. Sürekli olması gerekiyor ki çünkü araçta metal suyla buluştuğu zaman paslanma yapar. O paslanmayı da önlemek için antifrizin sürekli olması gerekiyor araçta” dedi.

Düzenli bakım ağır masrafların önüne geçiyor

Himmetoğlu düzenli bakımların aksamaması gerektiğini söyleyerek, “Dediğimiz gibi sıvı bakımları, antifriz, yağ bakımları, lastik değişimi, bu bunlara şu anda araçlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz de özellikle kış aylarında araçlarının sağlığı için düzenli bakımlarını yaptırmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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