Birinci Otomotiv, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - Başta otomotiv ana sanayii olmak üzere, malzeme taşıma ekipmanları ve tarımı da içerisine alan pek çok sektöre hizmet veren Birinci Otomotiv, Dünya'nın önde gelen OEM'leri ve TIER 1 tedarikçileri için sıcak dövme, talaşlı imalat ve montajlı parça tedariki sağlayan lider üreticiler arasında yer alıyor. Kökleri 70’li yılların başına uzanan firma Amerika, Almanya, İsveç, İngiltere ve Meksika gibi 20 farklı ülkeye direkt ihracat yaparak hem istihdam hem de ihracat rakamlarıyla ülke sanayiinde önemli bir rol üstleniyor.

Birinci Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, ürün yelpazesini hem mevcut hem de yeni sektörlerde genişletmek, gücünü ve pazar potansiyelini artırmak ve coğrafi olarak müşterilerine daha yakın olmak amacı ile global çapta yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Birinci, “Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Birinci uluslararası pazar hedefini yeni stratejik atılımlarla gerçekleştirdi. İlki 2018 ve ikincisi Temmuz 2022’de gerçekleşen Almanya lokasyonlu üretim tesisleri satın alımı ile demiryolu, madencilik, makine gibi farklı sektörlerde de üretim ve mühendislik gücünü hızla duyurmaya başladı” dedi. Birinci, Amerika pazarında da rekabet gücünü artırabilmek amacıyla Chicago yakınlarında BTech Inc. firmasını kurduklarını, 2020 yılından bu yana Amerika‘da faaliyetini sürdüren satış ofisi ile birlikte bu pazarda da marka bilinirliğini artırarak büyüdüklerini belirtti.

‘’Çalışanlarımıza değer veriyor, gelişimlerini önemsiyoruz’’

Yaratıcı çözümlerle tercih edilen birinci kuruluş olma vizyonu ile yola çıktıklarını belirten Yakup Birinci, yalnızca üretim hatlarında yapılan yatırımlarla değil, yönetsel sistemlerde, ürün tasarımı ve mühendislik faaliyetlerinde de yeni teknolojiler ve yaklaşımlar uygulamaya başladıklarını, son dönemde çeviklik, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratacak çalışmalarla tüm paydaşlarına değer katan, çalışana değer veren ilkeleriyle de dikkat çekti. Birinci, “Yeni nesil çalışma modeli olan uzaktan çalışma uygulamasını üretim sektöründe hayata geçiren ilk şirketler arasında yerimizi alarak yenilik ve dijital dönüşümde proaktif adımlar attık. Cinsiyet ve fırsat eşitliğine önemle vurgu yapıyoruz. Sahada bulunan ilk kademe yöneticilerin atamalarını iç ilan başvurularından alarak çalışanların kariyer gelişimini destekliyoruz. Çalışma hayatında, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen adımlarla yol alan hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Büyümeye paralel istihdam artışına katkı sağlıyoruz”

Ana üretim ve Ar-Ge merkezi TOSB’da bulunan Birinci Otomotiv Temmuz 2023’de hizmete açılacak 250 milyon TL’lik ek üretim tesisiyle Türkiye’de de önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Yakup Birinci, Kocaeli’de toplamda 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinde 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Bina yatırımına paralel olarak yeni projelerin devreye girişi, mevcut üretim hacminin artışı dolayısı ile 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 400 milyon TL tutarında makine yatırımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.